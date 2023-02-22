Компания МТС запустила сеть LTE в новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена»

Компания МТС включила LTE-скорости на территории многофункциональной ледовой «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Теперь болельщики и зрители могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при полных трибунах во время мероприятий.

Новая ледовая «Сибирь-Арена» вмещает более 10 тысяч человек. Стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных (до 100 Мбит/сек и более) позволяют делиться радостными моментами соревнований и других зрелищных мероприятий прямо с трибун. Болельщики могут вести трансляции в соцсетях во время хоккейных матчей и турниров, загружать видео и фото в высоком качестве, а в перерывах расплачиваться в кафе и вызывать такси в приложении после игры.

Высокоскоростной интернет МТС также позволить организаторам мероприятий внедрять сервисы для обеспечения комфорта и безопасности зрителей: онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели, а также использовать технологии Big Data для анализа посещаемости.

«Новосибирск – город хоккея, и новая арена станет площадкой для соревнований международного уровня. Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи: во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. «Сибирь-Арена» в апреле примет финал чемпионата Юношеской хоккейной лиги, и наша сеть готова показать качественную работу мобильных сервисов при полных трибунах», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

Напомним, что многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена» введена в эксплуатацию в декабре 2022 года. Комплекс возведен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Новая арена — самое крупное спортивное сооружение в Сибирском федеральном округе, его площадь составляет более 72 тыс. кв. м. «Сибирь-Арена» создана с учетом современных стандартов Континентальной хоккейной лиги, что позволит проводить на объекте международные соревнования самого высокого уровня. Зрительская часть и арена в целом смогут принять не только хоккейные матчи и соревнования на льду, но и концертные и зрелищные мероприятия, включая цирковые программы. «Сибирь-Арена» полностью приспособлена для маломобильных групп населения, как спортсменов, так и зрителей.