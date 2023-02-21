Сегодня на рынке новостроек Новосибирска, где открыты продажи, насчитывается почти 250 жилых комплексов. Преимущественно это многоквартирные дома. Классы жилья разные, однако все чаще встречаются проекты с пометкой «комфорт» и «комфорт-плюс». Их количество уверенно растет. Почему стоит рассматривать такие квартиры как приоритетные?

Жить в новеньком прочном доме, в современном квартале в районе с полным инфраструктурным наполнением – мечта, достойная сбыться. Как правило, дома комфорт-класса возводят в центральной или субцентральной части города. Материалом для строительства служат кирпич или монолитный каркас с кирпичным заполнением стен. Часто девелоперы предлагают высококачественную предчистовую отделку. Помимо того, жилые комплексы оснащены видеонаблюдением, снабжены подземным паркингом, располагают консьержем или охраной.

Безусловно, у каждого проекта есть свои отличительные черты. Если ЖК расположен в отдалении от центра, то он выигрывает близостью к природе. Допустим, в двух шагах лес, парковая зона или набережная. Придомовые территории всех комплексов отличаются хорошим наполнением. К примеру, концепция «двор без машин», интересный ландшафтный дизайн, детские и спортивные площадки, оригинально выполненные малые архитектурные формы.

Покупатели квартир класса комфорт и комфорт-плюс – это разные люди. Первый из классов жилья чаще всего приобретают семейные пары 30-35 лет, с одним ребенком или несколькими детьми. В плане профессий среди них преобладают врачи, преподаватели, менеджеры среднего звена, работники силовых структур, госслужащие. Второй класс выбирают, как правило, топ-менеджеры средних предприятий, ИТ-специалисты, предприниматели. К отдельной категории в обоих классах относятся инвесторы.

Преимущественно покупатели выбирают квартиру по размеру комфортного ежемесячного платежа. В этом отношении хорошим подспорьем служит субсидирование ипотечных ставок со стороны застройщиков. В целом оно помогло сохранить в 2022 году высокий спрос на новостройки,поддержав в регионе стабильный уровень цен.

Резюмируя, отмечу, что жители нашего мегаполиса за несколько лет успели привыкнуть ко многим атрибутам ЖК комфорт-класса. Новосибирцам полюбилось жить в условиях огороженной территории двора, ездить на бесшумных высокоскоростных лифтах, гулять с детьми на безопасных площадках с функциональным оборудованием. Таким образом, сегмент недвижимости класса комфорт актуален, интересен, а значит, за ним будущее.