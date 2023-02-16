Первые семьи из Херсона и Херсонской области получат сертификаты на жилье в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков вручит государственные жилищные сертификаты первым восьми семьям из Херсона и части Херсонской области, которые пожелали переехать в наш регион на постоянное место жительства», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что семьи переселенцев насчитывают 13 человек. Торжественное вручение пройдет завтра, 17 февраля.

В начале декабря 2022 года в Новосибирской области приняли десять заявлений на получение единовременной выплаты от прибывших в регион жителей Херсона и Херсонской области. Размер единовременной социальной выплаты для беженцев тогда составил 100 тыс. руб.