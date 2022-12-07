В правительстве Новосибирской области назвали число беженцев из Херсона и Херсонской области, претендующих на соцподдержку

В Новосибирской области приняли десять заявлений на получение единовременной выплаты от прибывших в регион жителей Херсона и Херсонской области. Меру поддержки курирует министерство труда и соцразвития региона.

Как сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на брифинге 7 декабря, размер единовременной социальной выплаты для беженцев из Херсона и Херсонской области в регионе составляет 100 тыс. руб.

«Для получения выплаты необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения или МФЦ. Каждый член семьи имеет право на единовременную выплату», — отметила в ходе брифинга Елена Бахарева.

Кроме того, беженцы могут получить социальную выплату на приобретение жилья в Новосибирской области. Соответствующий сертификат предусматривает 33 кв. м для одного человека, 42 кв. м семье из двух человек либо по 18 кв. м каждому человеку в составе семьи из трёх и более людей.

Господдержка оказывается в соответствии с постановлением правительства региона от 29 ноября 2022 года №558-п «О реализации на территории Новосибирской области мероприятий, направленных на оказание поддержки гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Новосибирской области на постоянное место жительства». Документ принят в рамках реализации постановления правительства РФ от 21 октября 2022 №1876.

Подробнее о мерах поддержки беженцев можно узнать на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Также работает телефон горячей линии по этому вопросу: 8-800-100-00-82.

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