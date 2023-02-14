Новосибирской компании «Обувь России» не дали оспорить решение о банкростве

ООО «ОР групп» (ранее – «Обувь России») не удалось оспорить решение о признании ее банкротом. Ранее новосибирская компания допустила серию дефолтов по облигациям.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ОР групп» (входит в OR GROUP, ранее – «Обувь России») на решение суда первой инстанции о признании его банкротом.

Ранее в октябре 2022 года Сбербанк, ПСБ и ВТБ подали заявления о признании банкротом предприятия группы «Обувь России». Всего кредиторами выступает 10 лиц из Москвы и Новосибирской области. По данным «Федресурс», дела о банкротстве начаты в отношении других юридических лиц компании: ООО «Арифметика», ООО «Дизайн Студия» и обувной фабрики S-TEP.

Также держатели облигаций компании требуют вернуть задолженность на 4,7 млрд рублей. «Континент Сибирь» разбирался, насколько реально получить свои деньги бондхолдерам.

OR Group — это торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. Компания основана в Новосибирске.

Напомним, что 14 февраля состоялось открытие XI международного форум-выставки «Сибирская строительная неделя».