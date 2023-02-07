Задержаны лидер и участники группировки, держащей 20 игорных салонов в Новосибирске

Сотрудники УФСБ задержали главу и членов группировки, владеющих сетью подпольных игровых салонов. Игорные залы работали в 5 районах Новосибирска.

УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность лидера и участников преступной группы, специализировавшихся на организации незаконной игорной деятельности в Новосибирске.

Силовики установили, что 5 новосибирцев организовали деятельность сети игорных клубов. В клубах использовались компьютеры с выходом в сеть, где была установлена азартная игра. Деньги за игру посетители передавали наличкой администраторам.

Под контролем подозреваемых находилось свыше 20 незаконных игорных клубов в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска.

В отношении 5 человек следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Все фигуранты уголовного дела задержаны.

Напомним, что ранее задержан сотрудник МВД за покровительство игорному бизнесу в Новосибирске.