Начальника отдела экономической безопасности красноярского МВД заключили под стражу

Начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское», подозреваемому в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного Управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по региону.

«Предварительным следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 гг подозреваемый, занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, имея беспрепятственный доступ к хранилищу ГУ МВД России по Красноярскому краю, располагая сведениями о наличии в хранилище игровых автоматов и покерных столов, изъятых в качестве вещественных доказательств, незаконно обеспечил доступ в хранилище троим знакомым для выбора игровых автоматов, находящихся в исправном состоянии», — говорится в сообщении.

Впоследствии подозреваемый передал мужчинам в пользование не менее 30 игровых автоматов и 2 покерных стола для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр на территории города Красноярска, которые они вывезли на грузовом автомобиле.

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