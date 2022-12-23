Сотрудник МВД взят с поличным при получении взятки от владельца игорного бизнеса

Алёна Золотова
 
Сотрудник МВД взят с поличным при получении взятки от владельца игорного бизнеса
Фото Михаила Перикова

Задержаны сотрудник МВД и владелец игорного бизнеса при передаче взятки. Работник органов внутренних дел покровительствовал подпольному бизнесу за от 500 до 1 млн рублей в месяц.

20 декабря главное управление собственной безопасности МВД России задержало с поличным владельца подпольного игорного бизнеса, посредников и сотрудника МВД при получении взятки за покровительство.

«Предварительно установлено, что организатором указанной деятельности выступал житель г. Новосибирска 1990 года рождения, который, в том числе за общее покровительство и непроведение проверочных мероприятий в отношении пяти игорных заведений, ежемесячно через посредников передавал денежные средства в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей одному из сотрудников УМВД России по Новосибирску», — говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Ведомство уточнило, что следователи приняли процессуальное решение, сотрудник понесет наказание в случае подтверждения вины, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, что ранее новосибирский суд отправил под стражу начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Новосибирска Александра Умерова за покровительство игорному бизнесу.

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