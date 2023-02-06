В Новосибирске Татарский межрайонный прокурор возбудил дело в отношении ООО «ГраммИт» по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ходе прокурорской проверки стало известно, что компания нарушила сроки сдачи проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов для детей-сирот. В связи с этим произошло смещение сроков строительства и более позднее обеспечение квартирами граждан.

Компанию обязали выплатить штраф в размере 2,3 млн рублей. Также ООО «ГраммИт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Апелляционная жалоба компании не была удовлетворена.

ООО «ГраммИт» работает на рынке с 2020 года. Компания предоставляет услуги в сфере разработки строительных проектов, строительстве жилых и нежилых зданий, а также по разборке и сносу зданий. За 2022 год компания выступила в качестве ответчика в 3 судебных делах, общая сумма выплат составила 966 тысяч рублей. По данным Rusprofile, учредителем компании выступает Наталья Бугаец.

Напомним, что экс-министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александра Алисова оштрафовали за нецелевое расходование бюджетных средств. Чиновник распорядился купить два автомобиля на деньги, предназначенные на охрану леса.