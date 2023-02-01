Экс-министр природных ресурсов Республики Алтай получил штраф за покупку авто вместо защиты леса

Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александр Алисов распорядился купить два автомобиля на деньги, предназначенные на охрану леса. За нецелевое расходование судья назначил ему штраф.

Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александр Алисов обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

«В ноябре-декабре 2016 года обвиняемый дал незаконное указание подчиненному должностному лицу автономного учреждения Республики Алтай «Алтайская база авиационной охраны лесов Авиалесоохрана» о необоснованном приобретении автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью свыше 5 млн рублей за счет бюджетных денежных средств, выделенных учреждению для развития лесного хозяйства путем укрепления материально-технической базы, который фактически находился в пользовании должностных лиц правительства Республики Алтай», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Алтай.

Также следователи и суд установили, что через два месяца через автономное учреждение Республики Алтай «Онгудай лес» по распоряжению Алисова был куплен автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью порядка 2,8 млн рублей.

Внедорожник использовался постоянным представительством Республики Алтай в Москве, кроссовер — одним из заместителей председателя правительства республики.

Обвиняемый свою вину не признал, однако Алисову был присужден штраф в размере 150 тысяч рублей и запрет на работу в бюджетных учреждениях на руководящих должностях сроком на 1,5 года.

Александр Алисов родился в марте 1979 года в деревне Никольское Орловской области. В 2001 году окончил Горно-Алтайский госуниверситет, в 2009 году — Российский новый университет. В органах власти Александр Алисов служит с 2003 года. В 2015 году Александр Бердников, возглавлявший в то время Республику Алтай, назначил Алисова министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. В ноябре 2018 года на сессии Чемальского райсовета депутаты избрали его главой района, но через 4 года ушел в отставку на фоне скандала об уголовном деле.

Напомним, что ранее на руководителя строительной фирмы заведено уголовное дело за хищение бюджетных средств, выделенных на благоустройство одного из районов Новосибирской области.