Руководители дорожных организаций Красноярского края задержаны по подозрению в коррупции

Юлия Моисеева
 
суд
Фото: pexels.com

Уголовные дела о взятках возбуждены в Красноярском крае в отношении начальника отдела краевого Управления автомобильных дорог (КГКУ «Крудор») и генерального директора ООО «Мостовик». Оба фигуранта задержаны.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России 3 февраля, задержанные признали вину. По их местам жительства проведены обыски.

По версии следствия, в 2020-2021 годах начальник отдела красноярского краевого Управления автомобильных дорог получал от директора ООО «Мостовик» взятки в виде услуг – заправки и техобслуживания автомобиля. Всего на это было потрачено 930 тыс. руб.

За эти услуги глава отдела дорожного управления обещал предпринимателю беспрепятственную приёмку работ по ремонту мостов в регионе, а также подписание ряда документов, в том числе справок о стоимости по ранее заключённым контрактам.

Всего выявлено четыре эпизода преступления.

Фигурантам инкриминировали ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере и ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки в крупном размере. По ходатайству следствия они отправлены под домашний арест.

Напомним, что накануне в Красноярском крае выявили очередной эпизод по делу о махинациях в муниципальном учреждении «Центр спортивных клубов».

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