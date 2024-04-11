Организацию ООО «Мостовик» оштрафовали на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение бывшего начальника отдела красноярского Управтодора. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в период с 2020 года по 2023 год руководитель общества передал бывшему начальнику отдела ремонта и содержания искусственных сооружений краевого казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» незаконное денежное вознаграждение в виде оплаты услуг по техническому обслуживанию дорогостоящего автомобиля в автосалоне и предоставления топливной карты сети автозаправочных станций с неограниченным лимитом приобретения топлива для заправки личного автомобиля. Стоимость оказанных услуг составила более 640 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги предназначались за общее покровительство коммерческой организации при исполнении государственных контрактов по ремонту мостовых сооружений Красноярского края.

Юрлицу назначен штраф в размере 1 млн рублей с конфискацией денежного эквивалента стоимости незаконно оказанных услуг в размере свыше 640 тыс. рублей.

Стоит также отметить, что в прошлом году руководитель ООО «Мостовик» был отправлен под домашний арест точно по тем же обстоятельствам, однако тогда ему и бывшему начальнику отдела краевого Управления автомобильных дорог инкриминировали взяточничество.