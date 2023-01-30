Больницы Новосибирской области задолжали поставщикам почти 24 млн рублей

Задолженность медицинских учреждений Новосибирской области перед подрядчиками составила 24 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в своем телеграм-канале.

«Прокуратурой Новосибирской области внесено представление региональному министру здравоохранения об устранении нарушений законодательства в связи с наличием у подведомственных учреждений в Ленинском, Октябрьском, Каргатском, Коченевском районах долгов по исполненным предпринимателями контрактам»,- сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что задолженности сформировалось из 190 контрактов. По итогу разбирательств весь долг погашен.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области объявили поиск подрядчиков на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Депутаты обратили внимание, что 27 объектов от изначального плана не были построены.