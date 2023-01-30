Больницы Новосибирской области задолжали поставщикам почти 24 млн рублей

Александр Киселев
 
Больнциа
Фото Михаила Перикова

Задолженность медицинских учреждений Новосибирской области перед подрядчиками составила 24 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в своем телеграм-канале.

«Прокуратурой Новосибирской области внесено представление региональному министру здравоохранения об устранении нарушений законодательства в связи с наличием у подведомственных учреждений в Ленинском, Октябрьском, Каргатском, Коченевском районах долгов по исполненным предпринимателями контрактам»,- сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что задолженности сформировалось из 190 контрактов. По итогу разбирательств весь долг погашен.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области объявили поиск подрядчиков на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Депутаты обратили внимание, что 27 объектов от изначального плана не были построены.

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