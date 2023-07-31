В Новосибирске эвакуировали пациентов больницы

Марина Цурмаст
 
Эвакуация в больнице
Эвакуация пациентов ГБУЗ НСО «ГКБ №25». Фото: паблик "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Из здания городской клинической больницы №25 в Новосибирске экстренно вывели пациентов и персонал. Причиной эвакуации стало задымление. 

Утром 31 июля, около половины девятого в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» на ул. Власова в Новосибирске произошло задымление и сработала пожарная сигнализация. Персонал учреждения своими силами эвакуировал 60 человек, в том числе лежачих больных. На место происшествия прибыли расчеты МЧС.

Источником задымления, как выяснилось, стала печь, расположенная в подвальном помещении больницы.

«Около 8:26 в медучреждении по ул. Власова во время технологического процесса по утилизации медицинских отходов в специально оборудованной печи произошло незначительное задымление в подвале, возгорания не было. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время задымление в больнице устранили, помещения проветрили, а пациентов вернули в палаты.

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