Из здания городской клинической больницы №25 в Новосибирске экстренно вывели пациентов и персонал. Причиной эвакуации стало задымление.

Утром 31 июля, около половины девятого в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» на ул. Власова в Новосибирске произошло задымление и сработала пожарная сигнализация. Персонал учреждения своими силами эвакуировал 60 человек, в том числе лежачих больных. На место происшествия прибыли расчеты МЧС.

Источником задымления, как выяснилось, стала печь, расположенная в подвальном помещении больницы.

«Около 8:26 в медучреждении по ул. Власова во время технологического процесса по утилизации медицинских отходов в специально оборудованной печи произошло незначительное задымление в подвале, возгорания не было. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время задымление в больнице устранили, помещения проветрили, а пациентов вернули в палаты.

Ранее стало известно, что новосибирский метрополитен приобрёл шесть ступенькоходов — гусеничных лестничных подъемников для колясок. Ступенькоходами можно будет пользоваться на шести станциях метрополитена.