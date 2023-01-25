Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест экс-сенатору и депутату Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва Владимиру Лаптеву до 26 марта 2023 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 900 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, в конце сентября прошлого года чиновника задержали по подозрению в получении взятки. После этого Центральный районный суд заключил Лаптева под стражу на два месяца.

По версии следствия, депутат предложил коллеге оплачиваемую из бюджета должность в возглавляемой им комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по экологии. В свою очередь Лаптев забрал за это зарплатную банковскую карту нового сослуживца, куда в течение года поступило порядка 900 тысяч рублей.

Также после задержания стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство Лаптева в партии.