«Единая Россия» собирается приостановить членство обвиняемого во взятничестве экс-сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. В сентябре партия «временно отстраняет» уже второго новосибирского депутата, попавшего под уголовное дело.

Сегодня, после обнародования информации о задержании председателя комиссии по экологии в Заксобрании Новосибирской области Владимира Лаптева, «ЕР» объявила, что «заморозит» его членство в партии. Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Юлия Швец уточнила в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что это произойдёт в ближайшее время, как того требует партийный устав.

На прошлой неделе «ЕР» выполнила то же самое предписание в отношении коллеги Лаптева по ЗС Ивана Сидоренко – заместителя председателя строительного комитета Заксобрания, члена президиума регионального политсовета ЕР, генерального директора новосибирской строительной компании «Энергомонтаж». 16 сентября с уд поместил его под домашний арест до 13 ноября .

Также в сентябре 2022-го суд начал рассматривать уголовное дело члена фракции «ЕР» в ЗС Новосибирской области Глеба Поповцева, с ним партия приостановила отношения ещё год назад.

Приостановка членства в «ЕР» – временная мера. Следующий этап –восстановление, если партийца оправдают. В противном случае он теряет место в рядах «Единой России». Партбилетов, как и мандатов, в нынешнем созыве регионального парламента лишились пока двое парламентариев – экс-глава строительного комитета Александр Морозов и зампред бюджетного комитета Валентин Сичкарев .

По данным источников «Континента Сибирь», в отношении Лаптева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК России (получение взятки). В 2020 году Владимир Лаптев избрался в Заксобрание Новосибирской области в четвёртый раз. Прошлый созыв он провёл в Совете Федерации РФ, как делегат от регионального парламента.