Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан успешным и уникальным

Из Новосибирской области отбыли последние подразделения, прошедшие боевое слаживание на территории региона. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что сейчас в приоритете властей оказать помощь семьям военнослужащих.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации, развёрнутых на территории Новосибирской области. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в большой и важной работе по оказанию всесторонней помощи мобилизованным и членам их семей.

«Сегодня последние подразделения, сформированные и прошедшие боевое слаживание на территории Новосибирской области, убыли по месту несения службы. Впереди – не менее важная работа по оказанию помощи семьям военнослужащих», — сообщил Андрей Травников. Его слова приводит пресс-центр правительства Новосибирской области.

Напомним, что в соответствии с распоряжением губернатора, в целях оказания информационной и психологической помощи мобилизованным гражданам и оперативного реагирования на их обращения, в том числе по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».

Во время работы организовано взаимодействие с правительствами Красноярского края, Иркутской области, Республик Алтай и Тыва. Представители регионов были направлены в Новосибирскую область для участия в деятельности консультационных центров.

Напомним, что стало известно об отправке в зону СВО заместителя председателя горсовета Новосибирска Евгения Яковенко. Депутат направился в составе батальона «Вега».