Гости Алтая провели новогодние праздники в казино

Число посетителей алтайского казино увеличилось на 36% в новогодние праздники. Рост популярности связан с потребностью в развлечениях.

С 1 по 8 января игорную зону «Сибирская монета» в Алтайском крае посетило 3,9 тысяч гостей, что на 36 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 10% больше, чем было в 2021 году. Информацию подтвердили представители компании РБК.

По мнению главы Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрия Анфиногенова, всплеск популярности игорных зон по всей стране связан с малым количеством развлечений в новогодние праздники. Казино наоборот готовы предоставить широкую развлекательную программу с участием артистов.

Представитель «Сибирской монеты» отметил РБК, что рост популярности конкретно их заведения связан с масштабным расширением комплекса игорной зоны.

«Открытие китайских границ в ближайшие месяцы также положительно скажется на посещаемости игорных зон, особенно «Приморья», — считает Анфиногенов.

Напомним, что ранее самолет Новосибирск — Пхукет замерз. Сотрудникам пришлось отогревать его тепловыми пушками.