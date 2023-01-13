Задержанный из-за обледенения самолёт в Таиланд удалось отогреть в Новосибирске

В Таиланде приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот», задержанный накануне в Новосибирске из-за обледенения — как сообщили источники «Континента Сибирь», борт менять не пришлось.

Рейс из Новосибирска в Таиланд, задержанный по техническим причинам в ночь на 12 января, приземлился в аэропорту Пхукета. Об этом «Континенту Сибирь» рассказали источники в новосибирских авиакомпаниях.

По данным собеседников издания, самолёт вылетел в 23:30 12 января, как было объявлено накануне утром. Напомним, что изначально рейс должен был отправиться почти на сутки раньше — в 01:30 в ночь на четверг, однако был задержан. Как пояснили в пресс-службе Толмачёво, — по техническим причинам. В воздушной гавани добавили, что на тот момент также был закрыт аэропорт Пхукета.

Как стало известно «Континенту Сибирь», представитель перевозчика сообщил ожидавшим вылета пассажирам, что в самолёте замёрзла система водоснабжения, и лайнер отогревают тепловыми пушками. При этом рейс в течение ночи задерживали на полчаса-час, а утром объявили, что он отправится в 23:30.

В итоге пассажиры вылетели тем же бортом.

На отдых отправились 293 человека, в том числе 50 детей. Нарушение их прав в результате задержки рейса проверяет Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как сообщали в аэропорту Толмачёво и в авиакомпании «Аэрофлот», до вылета они были заселены в гостиницу и получили питание и напитки.