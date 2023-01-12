В Новосибирской области начал работу региональный штаб Комитета семей воинов Отечества

В Новосибирской области заработал региональный штаб Комитета семей воинов Отечества. В планах властей и общественных организаций выстроить коммуникацию с семьями военнослужащих.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества региона. Заседание состоялось в правительстве региона.

Глава региона подчеркнул, что цель создания такого комитета – координация и консолидация работы по созданию единой системы оказания помощи семьям и родным военнослужащих, участвующих в СВО, и самим военнослужащим.

«Сегодня работа по оказанию всесторонней помощи развёрнута силами муниципалитетов, министерства труда и социального развития, министерства образования, министерства здравоохранения региона. Но с учётом того, что состав участников СВО шире, чем изначально предполагалось – шире по способу попадания в зону СВО, по юридическому статусу участников, по принадлежности к тем или иным формированиям – есть необходимость вернуться к этому вопросу», — сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул необходимость сверить шаги комитета с актуальной информацией, так как регулярно увеличивается количество участников этой работы и новые общественные организации.

«Многогранность и сложность задачи – в том, что мы должны в проактивном порядке выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО – не только мобилизованных с территории Новосибирской области, кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту с территории других субъектов, добровольцев и так далее. Задача – выстроить взаимодействие с такими бойцами и их семьями – ни одна семья не должна быть забыта или потеряна! И вторая задача – с каждой семьёй участника СВО должны быть налажены контакты, каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за помощью и поддержкой. Сегодня создан единый центр для всех векторов этой работы – региональный штаб общероссийского Комитета семей воинов Отечества. Уверен, он будет работать эффективно», – отметил Андрей Травников.

Председателем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области стала Наталия Курина, общественник, работник сферы культуры Колыванского района. В рамках заседания прозвучали доклады: о целях и задачах движения КСВО; о направлениях поддержки КСВО в Новосибирской области; об основных направлениях реабилитационных мероприятий для участников СВО; об основных направлениях правовой поддержки семей участников спецоперации.

О создании Комитета семей воинов Отечества стало известно на встрече Президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих 26 ноября. Решение о поддержке семей военных принято 2 ноября 2022 года на площадке форума «Сообщество», который проводит Общероссийский народный фронт. Организаторами Комитета выступили российские общественные организации – «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».

Напомним, что ранее стало известно о появлении в Новосибирской области нового центра патриотического воспитания «Авангард» для школьников.