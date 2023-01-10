Сибирский банк Сбербанка объявил имя нового управляющего Алтайским отделением – им стал заместитель прежнего управляющего по корпоративному блоку Иван Шешиков.

Карьера Ивана Шешикова началась в Сбере в 2007 году с должности экономиста отдела инвестиционного кредитования. В 2019 году он занял позицию заместителя управляющего Алтайского отделения по корпоративному блоку.

Иван Шешиков имеет два высших образования: окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Прикладная информатика» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция».

«За время работы Иван Шешиков проявил себя как грамотный специалист и руководитель, справляясь с вызовами, которые возникали на его профессиональном пути, – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Я уверен, что в качестве управляющего он сможет решить еще более сложные задачи, преумножит достижения отделения, реализует новые инициативы и проекты».

По его словам, команда корпоративного блока Алтайского отделения занимала лидирующие позиции в Сбере по приросту операционного дохода и портфеля работающих активов, а также становилась одной из лучших по числу продаж в сегментах крупного, среднего и малого бизнеса Сибирского банка. За высокие показатели в работе Иван Шешиков отмечен Почетной грамотой Сбера.

Прежний руководитель Алтайского отделения Антон Милютин, напомним, в конце лета 2022 года возглавил Красноярское отделение Сбера, которым ранее руководил будущий председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев. Стоит также отметить, что для нескольких его предшественников – Татьяны Черниковой, Максима Волкова, Вадима Коновалова – следующим местом работы стал центральный офис Сибирского банка в Новосибирске.