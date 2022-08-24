Сибирский банк Сбербанка назвал имя нового управляющего Красноярским отделением после того, как прежний руководитель пошел на повышение, став председателем Сибирского банка. Им стал бывший управляющий Алтайским отделением Антон Милютин.

«Антон Милютин зарекомендовал себя как талантливый руководитель, способный достигать самых амбициозных целей – прокомментировал председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев. – Я уверен, что, возглавив Красноярское отделение, он сумеет проявить свои лучшие качества и желаю ему удачи на новом месте».

Антон Милютин окончил Алтайский государственный университет им. И.И. Ползунова, образовательные программы London Business School и Сбербанк 500. Награжден почетными грамотами от администрации Алтайского края и руководства Сбербанка. В команде Сбербанка работает с 2004 года. С ноября 2014 года работал на позиции заместителя управляющего в Алтайском и Кемеровском отделениях. В январе 2019 года был назначен на должность управляющего Алтайским отделением Сбербанка.

В числе его заслуг на посту руководителя отделения Сбер называет, в частности, совместный проект с МФЦ по оплате госпошлин по принципу «единого окна», а также соглашение о цифровизации как Алтайского края, так и Республики Алтай.