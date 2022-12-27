Владимир Хританков поздравляет с наступающим Новым годом

«Континент Сибирь» публикует поздравление с Новым годом от генерального директора ГК «Карачинский источник» Владимира Хританкова.

Дорогие новосибирцы!

Примите самые теплые поздравления с наступающим новым 2023 годом!

Не секрет, что Новый год у многих связан с предвкушением чего-то необыкновенного, предчувствием радостных перемен. Пусть же наступающий 2023 год принесет мир, счастье и оставит позади все тревоги и неурядицы. Пусть весь год вам сопутствуют удача, успех и везение!

Уверен, каждый из вас достоин только самого лучшего! А чтобы все желания, которые вы загадаете под новогодней елкой, сбылись, нам, взрослым, нужно самим стать волшебниками Дедами Морозами. Да, во взрослом мире бывает только так — и не иначе.

Желаю, чтобы в вашем заплечном «мешке с подарками» было все, что нужно — забота и любовь, здоровье и благополучие. Дарите все это своим родным и близким и принимайте в ответ их драгоценные дары. Встречайте новый год с радостью — и он ответит вам тем же!

Семья — это, наверное, самое главное, ради чего стоит жить на этом свете. Ведь именно в семье каждый из нас черпает источник своих сил и вдохновения. Желаю вам и вашим близким достойно пережить непростые времена, надеяться и верить в чудо — и тогда оно обязательно произойдет!

Добра вам, мира и достатка в новом 2023 году!

С уважением, генеральный директор ГК «Карачинский источник» Владимир Хританков