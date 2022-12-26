В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух мужчин с 18,7 килограммов наркотиков. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные планировали продать крупную партию синтетических наркотиков через интернет. Двое новосибирцев в возрасте 40 — 41 год были задержаны в арендованном автомобиле при попытке перевести содержимое.

Партия оценивается на черным рынке примерно в 47 млн. рублей. На месте жительства наркоторговцев сотрудники ФСБ обнаружили телефоны, по которым мужчины вели переписку с поставщиком. Также на месте были найдены весы и упаковочный материал.

По сообщению сотрудников оперативных служб, оптовые дилеры интернет-магазина получали наркотики с территории Украины. В дальнейшем партия предназначалась для распространения в Сибири и Дальнем Востоке.

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере). На данный момент наркодилеров поместили под стражу на время расследования

Ранее мы писали про задержание начальника отдела управления МВД по Новосибирску Александра Умерова за получение взятки в особо крупном размере. Согласно версии следствия Умеров получил крупные суммы за пособничество игорному бизнесу.