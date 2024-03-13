Наркоплантацию площадью почти 1000 кв. метров обнаружили под Новосибирском

Четверо жителей Новосибирской области арендовали двухэтажный ангар площадью 900 кв. метров и оборудовали его всем необходимым для выращивания марихуаны: системами вентиляции, освещения и полива. В отдельных помещениях расположились цеха по сушке и измельчению конопли. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МВД России.

«Когда мои коллеги из ГУНК МВД России и Новосибирской области вышли на след наркодельцов, даже бывалые оперативники были удивлены размахом, с которым задержанный ими криминальный квартет подошел к своему незаконному ремеслу. Полицейские изъяли более 1300 кустов конопли и свыше 12 килограммов готовой марихуаны, лишив потребителей зелья порядка 60 тысяч разовых доз», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, незаконное выращивание наркосодержащих растений).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области мигрантам хотят запретить работать в торговле и таксоперевозках.