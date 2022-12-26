Компания «Топ Стиль», известный новосибирский производитель пластиковых и алюминиевых окон, дверей и других светопрозрачных конструкций, присоединилась к национальному проекту «Производительность труда».

Участие в этом национальном проекте открывает для компании новые перспективы, в числе которых, усиление позиций на рынке и увеличение доли изделий из алюминиевого профиля.

Участок изготовления изделий из алюминиевых профилей был выбран компанией для первого внедрения инструментов бережливого производства. «Мы выбрали этот пилотный поток, так как популярность изделий из алюминиевых профилей с каждым годом увеличивается и в первую очередь это связано с тем, что окна проектируются больших габаритов и из пластиковых профилей их делать не представляется возможным. На сегодняшний день наш участок сборки алюминиевых конструкций нуждается в качественных изменениях, и мы приняли решение реализовать их совместно с Региональным центром компетенций», – рассказал директор компании «Топ Стиль» Аркадий Брезгунов.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций АИР НСО в компании, помимо оптимизации производства, планируют оптимизировать и систему учета закупок, логистику и работу склада.

«Внедрение инструментов бережливого производства позволит «выпрямить поток». Кроме того, мы планируем цифровизировать производство. В результате ожидаем снижение доли брака, который может заключаться не только в изделии, но и в комплектации заказа и логистике, а также повышения производительности минимум на 5 процентов», – резюмировал Аркадий Брезгунов.