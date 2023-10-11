С 1 по 3 ноября 2023 года в Новосибирске на площадке отеля DoubleTree by Hilton в седьмой раз состоится Сибирский производственный форум, организатором которого выступает франчайзинговая сеть «ИнфоСофт». Основной темой мероприятия в этом году станет «Производственная кооперация в действии».

Сибирский производственный форум — ключевое событие для предприятий региона. Его главная цель — сформировать бизнес-среду, где лидеры сферы смогут познакомиться с успешными практиками, обменяться опытом и получить ключевые навыки для повышения производительности. За 7 лет работы мероприятие объединило на своей площадке производственников со всей России – от Краснодара до Иркутска.

В первый день мероприятия запланированы экскурсии на предприятия Новосибирска: VEKA Rus, НЗРМ, Гофромастер, Grinik robotics. Участники познакомятся с передовым опытом успешных производств и там, где это возможно, лично понаблюдают за рабочим процессом, переймут практику эффективных производственных систем.

Второй день форума – это пленарные заседания, на которых руководители и собственники ключевых производственных предприятий обозначат главные стратегические векторы для успешного построения и развития бизнеса, поделятся опытом преодоления сложностей и опытом кооперации.

В третий день будут проведены мастер-классы по основным аспектам деятельности производства: бизнес-процессы и операции, маркетинг и продажи, управление персоналом, автоматизация и цифровизация. Каждое выступление основано на кейсах из рабочей практики компаний, направлено на разработку новых путей решения кризисных ситуаций и повышения эффективности производства.

На форуме выступят более 40 спикеров и докладчиков, в числе которых руководители и собственники наиболее значимых крупных и средних производственных предприятий СФО, таких, как: Иркутская Нефтяная Компания, «СИНАР», «Нео-Пак», АО «АПЗ Ротор».

Ознакомиться с полной программой форума и зарегистрировать участие можно по ссылке.