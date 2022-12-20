Обязательный масочный режим частично вернули в сибирском регионе из-за ОРВИ

Масочный режим для отдельных категорий граждан ввели в Республике Алтай — в связи с распространением респираторных заболеваний средства защиты обязали носить всех, чья работа связана с взаимодействием с другими людьми. Некоторым непривитым сотрудникам также пригрозили отстранением от службы.

Обязательный масочный режим в Республике Алтай введён, в частности, для работников общественного транспорта, общепита, торговли, сферы обслуживания и культурно-развлекательной сферы, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону Елены Кичинековой.

Ношение масок также стало обязательно в медицинских учреждениях и социальных объектах региона с круглосуточным пребыванием, в том числе в домах престарелых. При этом больницы должны быть готовы к перепрофилированию отделений для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в регионе предписано отстранять от работы непривитых от гриппа сотрудников образовательных организаций и медиков, работающих с больными инфекционными заболеваниями. Те же меры будут применять и в отношении невакцинированных представителей других профессий, где требуется взаимодействие с людьми, при обнаружении у них симптомов ОРВИ.

Школы в Республике Алтай планируется закрывать или переводить на дистанционное обучение, если в течение семи дней на уроках отсутствует 20% учеников. Массовые мероприятия в образовательных учреждениях отменены.

Напомним, что в Новосибирской области из-за роста ОРВИ родителям дошкольников рекомендовали приходить на новогодние утренники в масках.