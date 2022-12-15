Маски возвращаются: в новосибирских детсадах могут ввести ограничение из-за ОРВИ

В новосибирском управлении Роспотребнадзора родителям дошкольников порекомендовали приходить на детские утренники в медицинских масках. Окончательное решение должны принять руководители детсадов.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области опубликовало рекомендации для проведения новогодних утренников в детских садах в связи с распространением гриппа и ОРВИ.

В ведомстве, в частности, посоветовали родителям дошкольников прийти на праздник в медицинских масках.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом управление настоятельно рекомендует родителям находиться на мероприятии в маске», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что родителям воспитанников желательно иметь при себе свидетельство о вакцинации от респираторных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции.

Руководству детских садов предписали не организовывать общих утренников для нескольких групп сразу, а между мероприятиями проводить уборку с применением дезинфицирующих средств. При этом в помещениях, согласно рекомендациям, должны использоваться специальные приборы для обеззараживания воздуха. Кроме того, детям и родителям посоветовали на входе измерять температуру.

«Решение о формате проведения новогодних утренников принимает руководитель дошкольного образовательного учреждения», — подчеркнули в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что из-за стремительного роста ОРВИ и гриппа поликлиники в Новосибирской области стали работать без выходных. Из-за высокой заболеваемости также перепрофилировали одно из отделений детской городской больницы №1 в Новосибирске, там принимают пациентов на стационарное лечение.