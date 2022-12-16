Чем запомнится 2022-ой год для банков

В этом году банковский рынок оперативно реагировал на внешние вызовы. Какие события оказались наиболее значимыми, и о каких трендах следующего года мы можем говорить?

Рост потребительских кредитов

В марте этого года спрос на потребительские кредиты резко упал из-за высокой ключевой ставки и финансовой неопределённости. Но по данным ЦБ уже в июле россияне получили кредиты в объеме 427,4 млрд рублей. Это на 23,3% выше июньского показателя и этот тренд сохранился до декабря. В следующем году все будет зависеть от уровня риска по крупным кредитам, выданным в период снижения ключевой ставки и от экономической ситуации в целом.

Снижение ставок

В начале марта Центральный Банк России повысил ставку рефинансирования до 20%. Банки, в свою очередь, предложили очень привлекательные условия по вкладам, соревнуясь в выгоде для клиента. Правда, уже в конце марта ставки начали снижаться. Сегодня по данным «Банки.ру» средняя ставка составляет 7,39%. Следуя рынку, банки при разработке продуктов создают ценностные предложения. Например, как в нашем вкладе «Рождественский», когда выплата процентов за весь период размещения производится на следующий день после открытия вклада.

Платежные сервисы

После ухода Apple Pay и Google Pay люди массово переключились на оплату картами. Согласно исследованию «ЮКаssa», количество транзакций по банковским картам с февраля по июнь возросло с 66% до 88%. Но, к счастью, нишу сервисов бесконтактной оплаты начали занимать отечественные аналоги. Все активнее развиваются MirPay и SberPay. Население привыкает к переводам через систему банковских переводов (СБП) и оплачивать покупки по QR-коду. Правда, есть другая проблема: необходимо менять терминалы и дорабатывать под них софт. Это вызов для отечественных финтех компаний.

Международные переводы

Основные страны-импортеры в этом году – Казахстан, Турция, Китай, Индия. Банки быстро переориентировались на международные переводы в соответствующих валютах. Мы, помимо переводов в тенге, рупиях, белорусских рублях, армянских драмах и китайских юанях, продолжаем совершать переводы в долларах в китайские банки.

Сервисы BNPL

Все большую популярность набирают BNPL-сервисы (Buy now, pay later — покупай сейчас, плати позже). Они позволяют разделить стоимость покупки на несколько частей. Первый сервис долевой оплаты запустил «Тинькофф». Очень напоминает знакомую всем рассрочку! Можно предположить, что в 2023 году сервисы BNPL появятся и у других банков.

Следующий год будет не менее интересным для развития банковской сферы. Но главная задача, которая стоит перед всеми банками – поддержать клиентов. Мы заинтересованы в развитии бизнеса наших клиентов и постоянно ищем для них новые инструменты для расширения возможностей. Будем расти вместе!