Концерт Hofmannita исчез из афиши новосибирской «Подземки»

Из афиши новосибирского лофт-парка «Подземка» убрали анонс выступления певицы Hofmannita. Ранее концерт потребовали отменить представители областной общественной организации.

Концерт певицы был запланирован в Новосибирске на 15 декабря, однако в соцсетях площадки выступления – лофт-парка «Подземка» среди грядущих мероприятий он не указан. Согласно афише клуба, ближайшее шоу назначено на 12 декабря, следующее — на 16-е.

В самом лофт-парке не предоставили комментария о проведении концерта на момент публикации.

Напомним, что в начале текущего месяца председатель общественной организации «Совет отцов Новосибирской области» Сергей Майоров обратился в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребёнка в регионе Надежде Болтенко с просьбой проверить законность концертов Hofmannita и группы «Полматери» в Новосибирске. Оба выступления должны были пройти в лофт-парке «Подземка» в декабре. Глава объединения обратил внимание на ненормативную лексику и, по его словам, пропаганду аморального поведения среди молодёжи в песнях исполнителей.

О каких-либо решениях в связи с проверками законности проведения концертов официально не сообщалось, однако 8 декабря выступление группы «Полматери» было отменено. Организаторы объяснили это техническими причинами.