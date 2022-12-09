Концерт в новосибирской «Подземке» отменили «по техническим причинам» после возмущения общественников

В Новосибирске отменили выступление молодёжной группы «Полматери», которое должно было состояться в лофт-парке «Подземка» 8 декабря. Незадолго до этого против концерта высказались представители местного отделения общественной организации «Союз отцов России».

Об отмене концерта за два часа до его начала стало известно, в частности, из социальных сетей. В заведении, где должно было пройти мероприятие, сослались на технические причины.

По данным местных СМИ, на концерт пришли десятки человек.

Напомним, что в понедельник против проведения концерта группы «Полматери» в лофт-парке «Подземка», а также последующего выступления певицы Hofmannita там же, высказались участники общественной организации «Совет отцов Новосибирской области». Как отметил в социальных сетях руководитель движения Сергей Майоров, исполнители пропагандируют сомнительные для молодёжи ценности, при этом оба мероприятия маркированы пометкой «14+».

Общественники обратились в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет России и к уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой проверить организаторов.