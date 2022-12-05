Два рок-концерта в Новосибирске оказались под вопросом из-за внимания общественников

Представители новосибирского отделения организации «Союз отцов России» обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить законность проведения концертов молодёжных исполнителей «Полматери» и HOFMANNITA, которые должны выступить в декабре в лофт-парке «Подземка».

Концерт рок-группы «Полматери» запланирован в лофт-парке на 8 декабря, а через неделю, 15 декабря, там же должна выступить певица HOFMANNITA.

Как отметил в соцсетях руководитель общественной организации «Совет отцов Новосибирской области» Сергей Майоров, в произведениях музыкантов воспеваются употребление наркотиков и спиртного, причинение вреда здоровью и половая распущенность. При этом, обращает внимание активист, концерты исполнителей маркированы отметкой «14+».

От имени организации Сергей Майоров обратился в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет России и к уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области Надежде Болтенко. Он попросил провести проверку на предмет возможности выступлений коллективов в Новосибирске.

«Как и почему подобные деятели свободно гастролируют по стране? Почему никто не контролирует, кто и с какой программой выступает на разного рода площадках? Кто вообще за это отвечает в городе, в стране? Нельзя допустить выступления этих идеологических диверсантов и растления наших детей и молодёжи», — написал в соцсетях Сергей Майоров 5 декабря.

Напомним, что в начале года обсуждали возможность выступления в Новосибирске немецкого рок-исполнителя Тилля Линдеманна. В российский город экс-солист Rammstein так и не приехал. Правда, по официальной версии, — из-за пандемии.