Сибирские ритейлеры рассказали о том, стоит ли опасаться дефицита крепкого алкоголя перед Новым годом

Крупные региональные торговые сети не считают критичной ситуацию с нехваткой импортного крепкого алкоголя. По данным опрошенных «Континентом Сибирь» компаний, за счет импортозамещения и параллельного импорта текущий спрос удастся удовлетворить.

Как отметили изданию в компании «Слата» (развивает магазины под брендами «Слата», «ХлебСоль» в Восточной Сибири, входит в группу Х5), дефицит крепкого алкоголя есть, ощущается именно в импортных брендах. Но на этом фоне растут продажи российских брендов виски и ромов, появляются ликеры, также рынок практически полностью перешел на российские джины, демонстрирующие рост последние несколько лет.

Руководитель новосибирских магазинов одной из опрошенных «Континентом Сибирь» крупных федеральных сетей подтвердил, что есть часть позиций, которые официально перестали поставляться в Россию, но, с другой стороны, появилось много альтернатив, поэтому на сегодня проблемы дефицита крепкого алкоголя он не видит.

По данным «Слаты», на замену ушедшим брендам в сети появились следующие марки крепкого алкоголя. По Виски — «Муншайн Раннерс», «Олд Джон», «Гелстонз», «Хайлэнд Чиф», «Бурбон Карус Унум». В ближайшее время поступят еще «Крейзи Чарли» и «Глен Энджел». По рому — «Ла Мариба», «Каней», «Магуа», «Олд Монк», «Барсело», «Мама Джама» (Россия). К концу декабря ожидается «Ягермайстер»

По информации «Слаты», в группе «виски» ранее основную долю занимали шотландские виски, американские бурбоны. «С уходом брендов из России и со сложностью логистических цепочек многие производители висковых дистиллятов начали продавать спирты для розлива в других странах. Так, например, сейчас появилось много виски, разлитых во Франции, Испании и других европейских странах. Появилось много российских брендов, разлитых на отечественных заводах из шотландских дистиллятов, например, Коломенский вино-коньячный завод начал розлив нескольких брендов виски, разлитых из дистиллятов, произведенных компанией «Кэмпбелл Майер & Ко» (Шотландия). По данным Nielsen IQ, за 2022 год появилось 36 новых брендов виски, и это количество постоянно увеличивается, – рассказывают «Континенту Сибирь» в компании «Слата». – В группе «текила» также много позиций, разлитых в ЕС из спиртов, произведенных в Мексике. Российские производители выпускают на рынок аналоги известных импортных брендов. Так, например, на смену апероля пришло несколько российских позиций, похожих по качеству. Вместо «Ягермайстера» уже появилось как минимум десяток ликеров на травах, близких по вкусовым качествам к оригиналу».

В торговой сети также отмечают, что в группе «виски» в 2021 году соотношение импортных позиций к российским было 60% на 40%, в 2022 году доля России выросла и составила 70%, импорт сократился до 30% (в 2 раза).

Другая возможность удовлетворить спрос на крепкий алкоголь — это параллельный импорт. С уходом таких брендов как «Джемесон», «Баллантайнс», «Чивас Ригал», «Джек Дениелс», «Джим Бим», «Ягермайстер», «Бакарди» и т.д выбор импортного брендового виски сильно ограничен, сейчас появилось много предложений по параллельному импорту. Но на полках магазинов эти бренды, по данным «Слаты», появятся не ранее февраля. Это связано с долгой логистикой как из Европы, так и внутри России.

С тем, что параллельный импорт не заработает в канун Нового года, согласен и совладелец торговых сетей «SPAR Омск», «Низкоцен», «Победа» Виктор Шкуренко. Также он обращает внимание «Континента Сибирь» на то, что цена на элитный алкоголь, завезенный таким образом, скорее всего будет выше, чем через официальные каналы, так как товар нужно будет покупать у посредников.

На сегодня цены на позиции российского производства, по информации «Слаты», остались практически без изменений. Импортные позиции, особенно ушедших из России брендов, выросли в цене на 30-40% по причине усложнения логистических цепочек.

Самым популярным в канун Нового года напитком являются игристые вина, причем если раньше спросом пользовались полусладкие вина, сейчас продажи сухих вин и игристого брют практически сравнялись. Растет популярность розовых игристых. Из крепкого алкоголя на первом месте, по данным «Слаты», находится водка, далее по списку идут коньяк и виски.