В Новосибирской области появятся новые технопарки

В Новосибирской области прорабатываются проекты двух новых технопарков — в ИТ и микроэлектронике. Правительство региона подсчитало, что от доход от действующих парков за 2021 год превысил несколько миллиардов рублей.

На совете по инвестициям Новосибирской области 6 декабря были оглашены результаты парковой политики региона за 2021 год. На сегодня прорабатывается вопрос создания новых промышленных парков. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что региональное правительство вместе с потенциальными инвесторами находится в поиске площадки для создания ИТ-парка.

«Считаю также, что надо продолжать искать площадку для создания парка креативных индустрий совместно с университетом имени Крячкова. Парковая инфраструктура очень востребована со стороны инвесторов и промышленников, она даёт эффект, в том числе и существенную налоговую отдачу. Правительство Новосибирской области будет поддерживать все инициативы и проекты по созданию индустриально-технических парков», — сообщил Травников. Его слова приводит правительственная пресс-служба.

На заседании совета были оглашены результаты парковой политики в регионе за 2021 год. С докладом выступил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В промышленно-логистическом парке создано около 6 тысяч рабочих мест. Объём инвестиций в ПЛП за 2021 год вырос на 10 млрд рублей и превысил 54 миллиарда. Объём налоговых поступлений от резидентов в регион составил 656 млн рублей. 14 резидентов биотехнопарка заплатили 335 млн рублей налогов в область. В правительстве отметили, что ряду инвесторов еще предстоит выйти на проектную мощность.

В Академпарке количество рабочих мест за год приросло более чем на 500 и составляет 9174, работают 334 резидента, которые уплатили около 1,5 млрд рублей налогов.

Сейчас в правительстве рассматривается проект частного технопарка в сфере микроэлектроники. Он станет крупнейшим за Уралом.

За 6 лет на реализацию инвестполитики в Новосибирской области выделен 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. В регионе действуют все инструменты инфраструктурного меню парковой политики: реструктуризация бюджетных кредитов, инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации. Перспективные парковые площадки – проект Академпарка «Трапеция», инвестиционная и инновационная инфраструктура в п. Ложок, индустриальный парк «Южный ПЛП».

На сегодня в регионе прорабатывается вопрос компенсации части затрат управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков частной формы собственности на создание и развитие инфраструктуры. На данный момент уже есть инвесторы и первые проекты.

Напомним, что в ноябре прошел форум InPark, на котором подписаны новые соглашения о строительстве парков в Новосибирской области. Один из них появится в Новосибирском районе.