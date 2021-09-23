Какие регионы страны в наибольшей степени преуспели в вопросах создания индустриальных парков, чей опыт был бы полезен для других участников, и каковы в целом новые векторы развития промышленной и технологической инфраструктуры в России? Эти и другие вопросы были в центре внимания на проходящем в Новосибирске 22-24 сентября десятом всероссийском форуме территорий развития и инвестиций InPark. В текущем году площадка собрала порядка 300 делегатов из 57 регионов.

Участие в официальной церемонии открытия форума принял заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Безусловно, форум InPark открывает большие возможности в совершенствовании практических навыков в реализации инвестиционных проектов, позволяет узнать больше о мерах поддержки индустриальных парков, технопарков, предоставляемых на федеральном и региональном уровне», – отметил он.

В ходе пленарного заседания были подведены итоги развития отрасли индустриальных парков и промышленных технопарков и результаты ее «перезагрузки».

Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко обозначил ключнвые задачи до 2024-25 годов. Во-первых, акцент на развитии промышленной инфраструктуры стоит сделать в тех регионах, где она пока представлена хуже, чем в среднем по стране, чтобы немного «выровнять географию». «Мы видим, что 70% всех технопарков расположены в двух федеральных округах – Приволжском и Центральном, где сосредоточена основная масса населения», – подчеркнул он. Сейчас там сосредоточено свыше 200 объектов. В Сибири – всего 17.

В то же время, по словам исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России Дениса Журавского, с точки зрения промышленной инфраструктуры Сибирь стала одним из трех наиболее быстро растущих макрорегионов, как в абсолютных, так и относительных показателях.

Второй тренд, выделенный Минпромторгом – постепенное смещение от крупных проектов с преимущественно государственным участием к небольшим проектам и частной инициативе. 75% действующих сегодня технопарков – частные. И половина таких парков – это «гринфилды», создающиеся девелоперами в чистом поле.

Переход инициативы в частные руки не означает, что участие государства в работе уменьшится. Наоборот, его планируется увеличить. В числе уже оглашенных мер поддержки технопарков и индустриальных площадок – продление сроков возмещения затрат регионов в рамках постановления № 1119 с пяти лет до пятнадцати, а также новый механизм, предусматривающий возможность возмещения до 50% затрат инвесторов путем возврата федеральной части налогов.

Меры поддержки не исчерпываются прямыми выплатами и вычетами. Денис Журавский напомнил участникам форума о том, что некоторые нормативные документы не менялись с середины 2010-х годов. «У нас до сих пор заложена стоимость 15 млн рублей на гектар. И мы все помним, как изменились цены на те же стройматериалы только за последний год». – подчеркнул он. Кроме того он предложил пересмотреть норматив для «браунфилдов», площадок на базе существующих или бездействующих промышленных предприятий – там, по его мнению, правильнее было бы рассчитывать по метрам, а не по гектарам.

В-третьих, время стихийного роста технопарков, который продолжался больше десяти лет, когда не было даже единого понимания того, какой должна быть промышленная инфраструктура, подошло к концу. Точку в этом, по словам Виталия Хоценко, поставил лично президент Владимир Путин, поручивший создать единый уполномоченный орган для этих структур. Он заработает в 2022 году на базе Минпромторга и уже до конца текущего года будет составлен реестр действующих промышленных парков. «Нам еще многое нужно обсудить для создания этого реестра, но для этого мы и собираемся вместе на InPark», – подытожил он.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников напомнил о том, что новосибирский Академпарк недавно подал заявку на включение в этот реестр. Речь идет о второй очереди Технопарка, представленной в апреле этого года. Общий объем инвестиций в проект – около 3 млрд рублей, 1,2 млрд из них вложит федеральный бюджет и сам Академпарк, 1,5 млрд инвестируют резиденты парка.

Еще один тренд отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко. По его словам, технопарки сегодня вырастают из рамок «свободных метров и дешевых мегаватт», они предлагают своим резидентам намного больший набор услуг, но многие умышленно ограничивают свою клиентуру одними резидентами. «Мы с Дмитрием Бенедиктовичем [Верховодом, гендиректором Технопарка новосибирского Академгородка – «КС»] изучали инженерные мощности площадок – и понимаем, что если делать все в точности по действующим сейчас инструкциям, большая часть мощности идет в никуда – высказался он. – А это значит, что бизнес, который может вложиться в эту структуру, теряет свой интерес, поскольку клиентская база ограничивается горсткой стартапов».

Накануне Виталий Хоценко тоже проводил встречу с Дмитрием Верховодом – и одобрил его предложение полностью отказаться от бумажного документооборота в работе системы промышленных кластеров к концу 2022 года. Предложения Дениса Журавского об увеличении нормативов финансирования и Андрея Шпиленко о расширении работы инфраструктуры технопарков в том числе на нерезидентов он также поддержал. В то же время вопрос сопредседателя инвестиционного совета по Центральному федеральному округу, управляющего партнера Key Partner Сергея Качаева о возможности переадресации некоторых льгот от технопарков напрямую их резидентам пока не получил положительного ответа. Виталий Хоценко напомнил о том, что резиденты уже получают разные формы поддержки от государства – в первую очередь, стратегические отрасли.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что опыт Новосибирской области по реализации парковых проектов уже перенимают другие регионы. В частности, в текущем году впервые в рамках форума InPark пройдет профессиональная стажировка агентств инвестиций и корпораций развития», слушателями и участниками которой являются представители 33 регионов России.

«Программа состоится при поддержке Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Новосибирская область станет третьим регионом страны, где пройдет такая стажировка. Первые два этапа состоялись в Москве и Татарстане. Программа не ограничивается докладами о деятельности АИР, запланирована дискуссия. Например, должен ли АИР иметь широкий функционал, или лучше специализироваться только на привлечении инвестиций? Кроме того, АИР сегодня подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Коллеги готовы поделиться компетенциями в сфере рыбопереработки, реализации проектов в сфере энергетики и машиностроения. С нашей стороны, я думаю, некоторым резидентам Промышленно-логистического парка, в том числе, иностранным компаниям, будет интересно развитие сотрудничества с Хабаровским краем. Инвесторы зачастую двигаются поступательно – Центральная Россия, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Кроме того, Хабаровский край активно работает со странами Юго-Восточной Азии и нам, конечно, интересна поставка продуктов питания в этом направлении», – так Александр Зырянов прокомментировал итоги первого дня работы форума.

Еще одним итогом дня для АИР стал ряд подписанных соглашений. Одним из партнеров агентства стал «Сиббиотех», который, по словам Александра Зырянова, станет первым резидентом второй очереди Биотехнопарка. «Мы рады, что компания решила построить предприятие именно в Новосибирской области. Его продукцией уже заинтересовалось ООН, проект нужный и актуальный» – сообщил он.

Генеральный директор «Сиббиотеха» Виталий Тирон отметил, что производство будет запущено в течение двух лет. И несмотря на то, что значительную долю продукции будет составлять экспорт – например, противомалярийные препараты, которые будут собираться в Австрии и отправляться в страны Африки, большая часть будет все же ориентирована на российский рынок. Сюда относятся, например, препараты для лечения онкологии.

В ходе форума было подписано соглашение и с директором группы компаний «Система» Валентином Тиуновым. Впрочем, глава АИР добавил, что партнерские отношения были выстроены давно – и сегодня они их, наконец, «узаконили». «Система» специализируется не девелопменте, инвестициях в недвижимость и строительство – крайне важных областях для организации промышленной инфраструктуры.