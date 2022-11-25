Новые индустриальные парки и тысячи рабочих мест: Новосибирская область представила свой инвестиционный потенциал на форуме InPark

Правительство Новосибирской области анонсировало создание новых промышленных парков в регионе. Один из них появится в Новосибирском районе и оценивается в 14 млрд рублей.



Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о намерении открыть новые промышленные парки в регионе в ходе XI Международного форума территорий развития и инвестиций InPark 24 ноября.

«В Новосибирской области сейчас рассматривается проект технопарка в сфере электронной промышленности. Он предусматривает создание крупнейшего за Уралом центра микроэлектроники для организаций, развития и деятельности проектов в сфере радиоэлектроники. Кроме того, на территории региона создаётся один из восьми пилотных экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия по переработке отходов. Планируемый объем инвестиций в проект составит более миллиарда рублей. Соответствующие бюджетные ассигнования выделены из федерального бюджета», – пояснил Лев Решетников. Его слова приводит пресс-центр правительства.

На форуме подписано соглашение о строительстве индустриального парка «ПНК Пашино» в Новосибирском районе Новосибирской области, вблизи поселка Пашино. Проект оценивается в 14 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать более 1 тысячи рабочих мест и включает строительство складских и производственных площадей.

«Сегодня государство активно поддерживает эту сферу – ежегодно расширяется перечень мер господдержки, растет количество парков. В этом году мы видим новую для форума тенденцию – участников интересует развитие высокотехнологичного бизнеса на площадках парковых проектов. Например, на форуме мы подписали соглашение о создании «Фабрики научного кино» в Технопарке новосибирского Академгородка. Такая фабрика станет своего рода Центром коллективного пользования для компаний, работающих в сфере медиа и киноиндустрии. Кроме того, на форуме ежегодно участники озвучивают предложения по достраиванию мер господдержки, многие из которых затем находят отражение в реальных постановлениях» — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Форум InPark – одна из ведущих дискуссионных площадок для обсуждения вопросов развития промышленной инфраструктуры и роста инвестиционной привлекательности регионов. В рамках мероприятия традиционно подводятся предварительные итоги развития парков в России, даётся экспертная оценка текущего состояния и перспектив развития парковых проектов, а также обсуждаются тренды развития промышленной инфраструктуры и изменения в законодательстве. Организаторы форума — правительство Новосибирской области и Агентство инвестиционного развития региона при поддержке Минпромторга России.