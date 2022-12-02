«Росгосстрах» застраховал кота Бегемота

Первым застрахованным по программе «Росгосстраха» «Зверьё моё» стал кот Бегемот из музея-театра «Булгаковский дом». Полис поможет сотрудникам музея сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного за счет оперативных онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. Страховщик также компенсирует расходы на лечение в ветклинике.

Пятилетний черный мейнкун по кличке Бегемот служит в музее-театре «Булгаковский дом» на Большой Садовой улице в Москве. Посетители, которые могут встретить его во время экскурсий, творческих вечеров и спектаклей, воспринимают кота как живой экспонат, а сотрудники музея считают полноценным коллегой, отвечающим за положительный эмоциональный фон в окрестностях «нехорошей квартиры». Несмотря на просьбы воздержаться от попыток погладить Бегемота при исполнении им служебных обязанностей, многие гости стремятся пусть и в такой форме, но непременно прикоснуться к творческому наследию Михаила Булгакова. А сверхъестественными способностями для защиты, в отличие от своего литературного прототипа, Бегемот из «Булгаковского дома» не обладает. Кот, можно сказать, постоянно находится в зоне риска, и ветеринарная помощь по полису «Росгосстраха» «Зверье мое» лишней точно не будет.

«Все мы помним слова Бегемота о том, что кот — это древнее и неприкосновенное животное, и разделяем мнение о том, что кошкам даже в городской среде сегодня требуется защита от самых разных напастей. Поэтому в покрытие нашего нового страхового продукта входит не только телеветеринария, но и широкий перечень рисков: несчастные случаи, болезни, последствия укусов клещей и насекомых. Надеемся, что полис «Зверье мое» поможет Бегемоту оставаться в хорошей форме и дальше радовать сотрудников и посетителей «Булгаковского дома», — говорит руководитель Управления разработки розничных продуктов «Росгосстраха» Виктория Алтухова. — Для нас застраховать Бегемота тем более почетно, что и сам создатель этого литературного образа был клиентом Госстраха, о чем сохранились записи в дневниках его супруги Елены Булгаковой».

Судя по этим записям, осенью 1938 года Михаил Булгаков застраховался от несчастного случая — причем, агент, по понятным причинам еще не читавший «Мастера и Маргариту» и не знавший про пролившую масло Аннушку, в качестве одного из рисков назвал попадание под трамвай.

«Неожиданное появление в квартире страхового агента, уговоры застраховать жизнь. Михаил Афанасьевич категорически отказался. Тогда тот — совершенно на американский манер, стал говорить очень горячо: «Но позвольте!.. Сейчас вы здоровы, а завтра вы достаете книги с этой вот верхней полки, падаете, разбиваете себе голову, и вот ваша супруга получает 20 тысяч! Или завтра вы идете по улице, попадаете под трамвай, — и вдова ваша получает 20 тысяч!» — вспоминает Елена Булгакова. — На каком-то, кажется, четвертом примере Михаил Афанасьевич сдался и, чтобы сделать ему удовольствие, застраховался на 20 тысяч на один год. Тогда агент принялся за меня. Убедил он меня тем, что сказал: если я и вас застрахую, получу премию за стопроцентное выполнение своей задачи».