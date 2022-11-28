В этом году в Новосибирске приступили к строительству нового здания физико-математического лицея №185 в Октябрьском районе. После завершения строительства учебное заведения сможет принять почти в два раза больше учащихся. Также в нём появятся бассейн и актовый зал театрального уровня. Как на сегодня продвигается строительство лицея, и какие препятствия приходится преодолевать подрядчикам стало известно 24 ноября во время выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Строительство нового 4-этажного здания лицея №185 в Новосибирске было запланировано еще в 2020 году. Тогда был разработан оригинальный проект, предполагающий возведение современного вместительного здания с бассейном. Однако в 2021 году пришлось пересчитывать финансирование проекта, и только в мае 2022 года мэрия города провела конкурсные процедуры, победителем которых стала компания «Агросервис».

Как сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, главным вызовом для подрядчика стало то обстоятельство, что объект возводится на месте ранее снесённого старого здания учреждения, в окружении плотной городской застройки. При этом была поставлена задача увеличить число мест для учащихся с 500 до 975 человек в одну смену. Кроме того, по проекту в новом здании лицея должен появиться бассейн на четыре дорожки, два спортивных зала и вместительный актовый зал.

Для большего удобства здание лицея разделят на три функциональных блока. В блоке А разместятся классы начальной школы, библиотека и учительская. В центральном блоке Б будут помещения общего назначения и административные кабинеты. В блоке В предусмотрены классы средней и старшей школы.

«Хочу напомнить историю этого лицея. Старое здание было построено в блочно-модульной сборке. В определенный момент оно начало буквально «разъезжаться» — чтобы предотвратить разрушение, его стянули обручами по внешнему корпусу. Признаться, производило сильное впечатление! Многие так и говорили между собой – «школа с обручами». Вместе с губернатором Новосибирской области мы понимали, что необходимо срочно что-то делать. И вот нам удалось войти в нацпроект и получить федеральное финансирование на строительство нового здания», – рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В итоге, сметная стоимость проекта составила чуть более 1 млрд 600 млн рублей. Таким образом, на создание одного учебного места будет потрачено менее 2 млн рублей. В эту сумму включены и будущие классы с новым оборудованием, и современная спортивная зона. Безусловно, изюминкой учреждения станет необычный актовый зал.

«Изначально был задуман проект актового зала в форме амфитеатра. Фактически это будет концертный комплекс с качественным оборудованием – почти как для театральной сцены. В нём предусмотрены и смена декораций, и светодиодные экраны, — раскрыл подробности директор лицея №185 Игорь Онищенко. – Рассматриваем все варианты, как оснастить здание хорошим оборудованием. В том числе и все наши лаборатории. Поскольку лицей имеет свою специализацию – физико-математические науки, здесь будут лаборатории математики, химии, биологии, два кабинета информатики. Думаю, начнем дополнительно принимать детей на эти направления. Плюс к тому, у нас уже вводятся новые предметы – такие как робототехника, 3D-моделирование».

Пока же идёт стройка, классы лицея, базирующиеся на территории других образовательных учреждений переполнены. Дети и их родители, испытывая определенные неудобства, с нетерпением ждут, когда смогут вернуться в новое здание своего родного лицея.

Как уже было отмечено, самым важным для подрядчиков строительства было вписать новое здание в отведенную территорию. Из-за близости густонаселенного жилого массива возникли сложности с выносом большого количества коммуникаций. В том числе трансформаторной подстанции, питавшей старую школу и попавшей в «пятно стройки». В настоящее время подрядчик уже договорился с энергетиками о переносе подстанции. Только после этого можно будет продолжать строительство здания. На данный момент готов лишь его фундамент.

«Переложили новые створы водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Сейчас занимаемся действующей трансформаторной подстанцией, высоковольтной линией 10 кВт и низковольтной 0,4 кВт, питающей частный сектор. Недавно подписали соглашение с РЭС, по которому мы должны полностью переложить воздушные сети по ул. Белинского. Всё необходимое для этого оборудование и кабели уже приобрели», – уточнила генеральный директор ООО ПКФ «Агросервис» Светлана Григорьева.

Она обещает, что после решения вопроса с электросетями и трансформаторной подстанцией, темпы строительства активизируются. Уже через две недели подрядчик приступит к кирпичной кладке. Самым сложным на начальном этапе, по словам Светланы Григорьевой, будет строительство подвала. Затем возведение монолитных этажей пойдет «как по накатанной» и завершится в марте следующего года. Сдать в эксплуатацию полностью готовое здание лицея подрядчики обязуются в декабре 2023 года.