Стоимость центра единоборств в Новосибирске увеличилась в 1,5 раза

Подана заявка на строительство центра единоборств в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость работ увеличилась в 1,5 раза.

ООО «Сибирский проект» подало заявку на строительство центра единоборств в Кировском районе Новосибирска. Инициатором проекта выступил депутат Заксобрания Новосибирской области, основатель спортивного клуба восточных единоборств «Успех» Вениамин Пак.

«В адрес правительства Новосибирской области поступила инициатива от ООО «Сибирский проект» о реализации проекта по созданию, финансированию и техническому обслуживанию центра единоборств в Кировском районе в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость капитальных затрат для создания объекта на текущий момент оценивается в размере 1,34 млрд рублей», — рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов агентству ТАСС.

Ахапов уточнил, что планируемый период реализации проекта составляет 10 лет, в том числе 2,5 года — этап строительства, 7,5 лет — этап эксплуатации и обслуживания частным партнером.

О реализации проекта заговорили еще в 2013 году, но из-за высокой стоимости работ реализация откладывалась. Депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Подгорный заявлял «Ъ», что центр единоборств не удалось включить в программу развития физкультуры и спорта РФ. В 2021 году стоимость спортивного объекта предварительно оценивалась в 1,5 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на инвестора и 190 млн рублей местный бюджет. Позже стоимость проекта снизили до 850 млн рублей.

ООО «Сибирский проект», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Новосибирске в октябре 2019 года компанией «Инвестиции в ГЧП», владельцами которой являются Максим Губиев и Александр Исаков — бывшие руководители дочерних предприятий группы «ВИС». По данным Rusprofile, единственным учредителем ООО «Сибирский проект» является ООО «Группа Астон», принадлежащая ключевому акционеру АО «Экспобанк» Игорю Киму (99,96%) и АО «ЦК» (0,4%). Сейчас доля ООО «Группа Астон» находится под обременением.