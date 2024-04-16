Как живет новосибирский спорт в международной изоляции? Сколько спортивных объектов будет построено в 2024 году и нужен ли Новосибирску новый футбольный стадион? Министр физической культуры и спорта Новосибирской области СЕРГЕЙ АХАПОВ рассказал в интервью «Континенту Сибирь», каким он видит ближайшее спортивное будущее региона.

Сергей Ахапов – 31-кратный рекордсмен мира, 21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах, 29-кратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР и России, 7-кратный победитель Всемирных игр, «самый быстрый человек, передвигающийся по воде без помощи механизмов» по версии Книги рекордов Гиннеса. В 1991 году Сергею Ахапову присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Закончил Омский государственный институт физической культуры по специальности – преподаватель-тренер по плаванию и Томский государственный университет, квалификация — экономист, специальность – финансы и кредит. Работал инструктором и тренером по подводному спорту, начальником отдела летних видов спорта, начальником отдела по взаимодействию с органами управления и организациями, заместителем генерального директора, первым заместителем генерального директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства», начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. С 29 февраля 2016 года – руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. С 28 сентября 2018 года – министр физической культуры и спорта Новосибирской области.

— Сергей Александрович, давайте начнем с итогов возглавляемой вами отрасли. Какие результаты 2023-го и начала этого года считаете успешными, а от каких нет удовлетворения?

— Главное событие 2023 года — это юбилей. Столетие отрасли отмечалось в России очень широко. Новосибирская область приняла активное участие в этом событии: было проведено порядка 300 мероприятий, как спортивных, так и пропагандирующих, продвигающих спорт и спортивный образ жизни. В частности, у нас в городе был запущен «спортивный состав» метро — четыре вагона с разной тематикой, организованы фотовыставки, экспозиции в музее Олимпийской славы Новосибирской области, календарные мероприятия в различных видах спорта проводились под знаком юбилея. Ежегодный традиционный областной конкурс «Спортивная элита-2023» и итоговое награждение также были посвящены этому знаменательному событию. В целом наш регион очень ярко провёл юбилейную кампанию. Это было отмечено на федеральном уровне и, как результат, меня, единственного из региональных министров спорта, пригласили на итоговую коллегию федерального Министерства спорта, посвященную празднованию столетия отрасли.

В 2023 году отмечалось 100-летие министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. 27 июня 1923 года был принят Декрет ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР». На высший совет физической культуры и спорта возлагались согласование и объединение научной, учебной и организационной деятельности различных ведомств и организаций по физическому воспитанию и развитию трудящихся. Приказом Министерства спорта РФ от 22 июля 2023 года учреждена юбилейная медаль, посвященная 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Если говорить про строительство спортивных объектов, то в 2023 году на территории Новосибирской области было введено в эксплуатацию рекордное количество сооружений: более 100 объектов, начиная от крупных «имиджевых», таких как «Сибирь-Арена» и бассейн СКА (в 2023 году завершено его строительство), и заканчивая плоскостными (открытые спортивные сооружения для практических занятий и соревнований по различным видам спорта на открытом воздухе — «КС»). Если же к ним добавить и те, существующие объекты, которые мы оснастили оборудованием и реконструировали, то в целом получится порядка 200 новых и обновленных объектов спортивной инфраструктуры региона введено за год.

Непосредственно спортивные итоги тоже высокого уровня. 67 тысяч человек в нашей области в год столетнего юбилея отрасли выполняли нормативы ГТО. В 2024 году темпы в этом направлении не снижаем — это год десятилетия возрождения комплекса ГТО. Главная задача сформулирована президентом России — 70% населения должно регулярно заниматься спортом к 2030 году. Будем её решать в том числе и с задействованием системы ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) — аналог программы, существовавшей в СССР с 1931 по 1991 годы. Возрожден указом президента РФ от 24 марта 2014 года. На территории Новосибирской области созданы и осуществляют деятельность 40 центров тестирования, которыми в 2023 году проведено более 500 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО. В них приняли участие более 67,1 тысяч человек, 44,7 тысяч человек получили знаки отличия ГТО, в том числе: золотой знак — 16,2 тысячи человек, серебряный знак — 15,9 тысяч человек и бронзовый знак — 12,6 тысяч человек. По итогам 2023 года Новосибирская область в рейтинге регионов по реализации комплекса ГТО заняла 21 место в РФ, улучшив за год своё положение на 12 позиций. Из сибирских регионов выше только Кузбасс (6 место). Вслед за Новосибирской областью в СФО расположились в рейтинге: Иркутская (37 место) и Омская (38 место) области, Красноярский край (49 место). Москва в данном рейтинге на 36 позиции, Санкт-Петербург — на 19 месте.

За год значительно выросло количество спортсменов, включенных в состав сборных команд Российской Федерации — 757 человек на прошлый год. За последние пять лет мы планомерно увеличили этот показатель на 250 спортсменов-сборников. Понятно, что сегодня члены сборных команд, в своём большинстве, не участвуют в международных стартах. Лишь несколько федераций могут себе это позволить в силу сложившихся обстоятельств. Сборные, тем не менее, формируются. Это связано с поощрительными моментами, стимулированием ведущих атлетов — Министерство спорта РФ выплачивает им заработную плату и на местном уровне, естественно, сборники имеют определенные преференции. Поэтому по всем видам спорта сборные команды формируются. Четыре с половиной тысячи медалей различного достоинства завоевали спортсмены Новосибирской области за 2023 год на различных стартах. В целом можно сказать, что прошлый год по многим индикаторам развития отрасли стал рекордным.

— Статистика позитивная, но есть ведь и проблемы? Как вы прокомментируете негативные новости из мира спорта последних недель, связанные с задержанием бывших руководителей спортивных организаций?

— Сейчас что-то сложно комментировать. Надо подождать официальной информации правоохранительных органов. Уверен, что по всем вскрывшимся фактам будут проведены необходимые процедуры и объективное расследование.

— Поделитесь вашей оценкой зимнего игрового сезона: хоккей с шайбой, с мячом, волейбол, баскетбол. Выступления, каких ведущих новосибирских клубов в завершающемся сезоне оправдали ожидания, а каких нет?

— У всех команд мастеров различные результаты. Самый заметный на нашей территории вид спорта — хоккей с шайбой. ХК «Сибирь» по итогам сезона занял десятое место в конференции. Отрыв от зоны плей-офф составил четыре очка. Безусловно, это неудовлетворительный результат. Соответствующие выводы попечительским советом сделаны. Новый сезон клуб проведет под новым руководством. В ближайшее время будет сформирован и новый тренерский штаб. Задача на следующий сезон не меняется — выход в плей-офф и борьба за максимально высокое место по его результатам.

В хоккее с мячом результат лучше, чем в прошлом году: не тринадцатое место, а уже девятое. Одного места ХК «Сибсельмаш» не хватило для выхода в плей-офф. Не могу сказать однозначно, что это неудовлетворительный результат, так как он намного лучше, чем в прошлом году. Но я считаю, что с нашими чемпионскими традициями и сильнейшей школой хоккея с мячом, «Сибсельмаш», как минимум, должен попадать в плей-офф.

Волейбольный «Локомотив» хорошо провел регулярный сезон, но потерпел поражение в четвертьфинале плей-офф. Наша команда осталась без медалей в этом сезоне, хотя до этого четыре года подряд поднималась на пьедестал. «Локомотив» входит в число ведущих клубов страны, юноши побеждают в первенстве России, дублирующий состав стабильно выигрывает медали Молодёжной лиги. Так что резерв есть, команда вернётся в борьбу за медали. «Олимп» из Куйбышева выступает в женской высшей волейбольной лиге «Б». Достойно конкурирует с клубами Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Ждем от девчонок, что они в своей группе поднимутся на призовые места.

Женский баскетбольный клуб «Динамо» также, к сожалению, не смог пробиться в плей-офф. Но это всё-таки Премьер-лига. Тем не менее, учитывая высокую конкуренцию в женском баскетболе, на следующий сезон ставим команде задачу не только выйти в плей-офф, но и бороться за самые высокие места. Мужской баскетбольный клуб «Новосибирск» выступает в Суперлиге и в целом справляется с поставленной задачей. В плей-офф вышли с пятого места, однако дальше ¼ финала пройти не смогли.

Футбольный клуб «Новосибирск» поступательно идет к выполнению поставленной задачи — возвращению в Первую лигу ФНЛ. Осенью заняли первое место в дивизионе «Серебро», сейчас лидируют в «золотом» дивизионе. Надеюсь, что команда будет и дальше прогрессировать, тем более, что атмосфера в клубе сейчас здоровая: хороший набор исполнителей, передовой главный тренер Алексей Медведев — знаковая фигура для новосибирского футбола, олицетворение его лучших достижений.

— Кто дальше будет управлять «Сибирь-Ареной»? Были разговоры, что её передадут хоккейному клубу «Сибирь»…

— Здесь в ближайший год ничего не поменяется. «Сибирь-Арена» — это государственное учреждение. Да, в первую очередь мы делаем всё для того, чтобы нахождение хоккейного клуба «Сибирь» на этой площадке было максимально комфортным. Управляющей и эксплуатирующей организацией останется ГАУ НСО «Сибирь-Арена». Уверен, что смена руководства в хоккейном клубе сделает это взаимодействие ещё более эффективным.

По данным Rusprofile, государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» зарегистрировано 19 января 2022 года. Директор — Павел Морозов. Учредитель — Новосибирская область, права учредителя осуществляют департамент имущества и земельных отношений и министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Организация выступала заказчиком в 330 государственных контрактах на сумму 1млрд 204 млн рублей.

— А что с другими игровыми видами? Нет планов по созданию новых команд мастеров? Гандбол, водное поло… Красноярск, нам в пример, — столица регби.

— У нас тоже есть регбийный клуб: «Сибирь» достаточно успешно выступает в высшей лиге по регби-7 среди мужских команд. Осенью прошли два тура, наша команда заняла четвёртое место из двенадцати клубов. Раньше в составе были в основном приезжие спортсмены, сейчас уже больше половины — наши местные воспитанники. Это радует.

По гандболу движение есть: аккредитовали федерацию, дети тренируются в нескольких районах города, в семи разных залах. Здесь посмотрим на динамику развития событий. Это олимпийский вид спорта и, что немаловажно, достаточно доступный.

Водное поло пять-шесть лет уже в регионе уверенно развивается. Здесь пока ещё звездных результатов нет, но по некоторым возрастным категориям есть хорошие команды. Мы сегодня всерьёз рассматриваем вопрос о том, чтобы поставить на бюджетное финансирование этот вид спорта. Команды тренируются в Искитиме, в бассейне «Нептун». Прорабатываем вопрос об открытии отделения в нашей спортивной школе водных видов спорта.

— Женский… футбол, хоккей с шайбой, с мячом сейчас очень бурно развиваются в мире. А у нас в регионе?

— Женский футбол у нас развивается в системе нашего футбольного клуба «Новосибирск», в структуре этой футбольной пирамиды. Мы сегодня делаем упор на развитие юниорского женского футбола. Особое внимание уделяем им, потому что это перспектива. Тем более наличие женской команды этого возраста не противоречит регламенту. Да, у нас были успехи пару лет назад с взрослой командой, когда они выиграли вторую по силе лигу в стране. Но для того, чтобы успешно выступать в Премьер-лиге, нужен абсолютно другой набор игроков и другое финансирование. Поэтому пока мы приняли решение — вырастить новую команду из молодежки, и после этого будем строить планы по возвращению во взрослую лигу.

В женском хоккее в Новосибирской области выступают сегодня две команды: «Гризли» (Новосибирск) и «Пантеры» (Татарск). Участвуют достаточно успешно в различных турнирах по разным возрастным группам. Недавно обсуждали с губернатором Андреем Травниковым, председателем попечительского совета ХК «Сибирь», целесообразность создания в ближайшей перспективе женской команды в системе нашего ведущего хоккейного клуба.

— Расскажите о развитии и успехах других базовых видов спорта в регионе. Почему в числе базовых нет баскетбола? У нас традиционно сильный был баскетбол. Особенно, женский — мирового уровня. Конькобежный спорт не планируется возрождать? Шорт-трек культивировать?

— У нас 33 базовых вида спорта. К ним особое внимание, большинство из них являются олимпийскими. Считаю, что такое количество базовых видов спорта более, чем достаточно — в этом смысле мы не пытаемся объять необъятное и придумывать для себя какие-то новые виды спорта.

Перечень базовых видов спорта на 2022-2026 годы, развиваемых на территории Новосибирской области утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 533. Виды спорта, включённые в программу Олимпийских игр. Летние: бадминтон, бокс, велосипедный спорт, волейбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба (греко-римская борьба), спортивная гимнастика, стендовая стрельба, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, художественная гимнастика. Зимние: биатлон, лыжные гонки, сноуборд, хоккей Виды спорта, не включённые в программу Олимпийских игр: киокусинкай, подводный спорт, самбо, тайский бокс, тхэквондо ИТФ, хоккей с мячом, шахматы.

Хотя согласен, что тот же самый шорт-трек сегодня очень перспективный медалеёмкий олимпийский вид спорта. И мы его развиваем, есть неплохие результаты у молодых спортсменов. Для конькобежного спорта у нас в регионе сегодня нет инфраструктуры. А строить стадион под тот вид спорта, который традиционно не развивается на сегодня нецелесообразно, учитывая, тот факт, что потребность в спортивном строительстве всегда есть и будет не закрытой ещё на годы вперед.

Что касается баскетбола, то там богатая история, но для того, чтобы сделать его базовым видом спорта одного желания недостаточно. Нужны призовые места, завоеванные на определённом уровне в последние годы, нужны спортивные звания игроков, выступающих за клубы региона. У нас хоккей всего несколько лет назад стал базовым видом спорта.

— Сергей Александрович, есть ли конкуренция в отрасли среди сибирских регионов — по количеству топовых команд, побед в престижных стартах? И на каком месте Новосибирская область в их числе? Тот же Красноярский край она опережает или нет?

— Рейтинга как такового нет. В каждом регионе сложились свои спортивные традиции, свои профильные виды спорта. Если брать тот же Красноярск, то это, из игровых видов, хоккей с мячом и регби. Да у региона, безусловно, для зимних видов спорта условия подготовки лучше, потому что очень много объектов было построено к Универсиаде. Конечно, мотив выглядеть убедительнее у них есть. Но мы по многим видам спорта, если не превосходим, то и не уступаем. Из игровых видов спорта, это волейбол, хоккей с шайбой. Так что мы пытаемся сохранять и усиливать свои традиции, так же делают и другие регионы. А в том, что касается спортивной инфраструктуры, особенно в последние годы, мы совершили серьёзный прорыв.

Победителем Национальной спортивной премии России в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа» в 2023 году признана Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирске. Ранее победителями в этой номинации становились: 2012 —«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта» (Красноярский край), 2020 — Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжёлой атлетике. Победителем Национальной спортивной премии России в номинации «Спортивный объект России» в 2022 году стал Ледовый дворец «Кузбасс» ( Кемерово), в 2020 году — «Платинум Арена» ( Красноярск). Победителями Национальной спортивной премии России в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации» становились: 2012 —Республика Мордовия, 2013 — Чувашская Республика, 2014 — Краснодарский край, 2015 —Тюменская область, 2016 — Москва, 2017— Свердловская область, 2018 — Республика Татарстан, 2019 — Республика Башкортостан, 2020 — Тюменская область, 2021 — Кемеровская область, 2022 — Приморский край, 2023 — Московская область.

— Расскажите об особенностях функционирования отрасли в период отстранения от международных стартов. Это всё ещё форс-мажор или уже штатная ситуация?

— Я бы не сказал, что с таким положением дел мы свыклись, смирились и считаем штатной ситуацией, что наши спортсмены не могут участвовать в турнирах за рубежом. У нас есть, кстати, федерации, которые выезжают на международные старты. Федерация спортивной борьбы России, федерация бокса имеют возможность участвовать в чемпионатах Европы, самбисты в прошлом году ездили на чемпионат Европы в Израиль, завоевали медали. Но сегодня, конечно, упор на внутрироссийские старты и, в этом смысле, хочется отметить, что календарь Минспорта России значительно расширился: Спартакиада народов Российской Федерации, Игры Дружбы, Игры БРИКС, Игры стран СНГ, Спартакиада субъектов РФ проводится на очень высоком уровне по олимпийской программе.

В этой связи, мы поддержали инициативу Минспорта России — изменили рейтинг вознаграждений наших спортсменов за участие во внутренних стартах. Кроме того, стипендии губернатора сохраняем по итогам всероссийских стартов, в конце 2023 года внесли изменения в региональное законодательство и расширили перечень соревнований, за которые положены материальные поощрения.

Согласно постановлению Правительства РФ от 01 ноября 2022 года № 1950 предусмотрены выплаты победителям и призерам Спартакиады сильнейших спортсменов за счет средств федерального бюджета в размере: за 1 место – 358 тысяч 400 рублей, за 2 место – 179 тысяч 200 рублей, за 3 место – 107 тысяч 500 рублей. Также данным нормативным правовым актом установлены денежные вознаграждения спортсменам по итогам выступлений на чемпионатах России в размере: за 1 место – 125 тысяч рублей, за 2 место – 62 тысячи 500 рублей, за 3 место – 37 тысяч 500 рублей. Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2023 года № 1903 установлен размер денежного вознаграждения победителям и призерам Игр стран СНГ 2023 года, в соответствии с размером денежного вознаграждения по итогам чемпионатов Европы: 179 тысяч 200 рублей – за золотую медаль, 89 тысяч 600 рублей – за серебряную медаль, 33 тысячи 600 рублей – за бронзовую медаль.

Спортсмены, тренеры, руководители отрасли уверены в том, что мы скоро вернемся на международные старты. Готовим спортивный резерв, работаем над удержанием на пике формы наших ведущих атлетов. Те, кто не допускает наших спортсменов до международных стартов, надеялись нас сломать в спортивном плане, но этого не случилось — мы видим, что те результаты, которые показываем сегодня на наших внутренних и дружественных соревнованиях, абсолютно конкурентоспособны на мировом уровне.

— Активизировалось ли спортивное сотрудничество с дружественными странами? С Китаем, например?

— Помимо внутренних стартов огромное значение придаем сегодня дружественным международным турнирам. У нас проходит очень большое количество мероприятий в Беларуси, и белорусы к нам приезжают, со странами СНГ тесно сотрудничаем.

С Китаем активно взаимодействуем. В конце прошлого года китайская делегация была у нас в гостях: их биатлонисты приезжали для обмена опытом, работали на нашем биатлонном комплексе. Самбисты сотрудничают сейчас с китайцами, и мы рассматриваем совместный проект с участием их спортсменов в тренировочных сборах у нас, потому что самбо на территории области развивается сейчас очень динамично. Безусловно, большой потенциал видим по взаимодействию с Китайской народной республикой. Сегодня это одна из ведущих, если не ведущая, мировая спортивная держава.

— Есть какие-то положительные последствия от изоляции для национального спорта, как скажем для ВПК? Ведь часто можно услышать, что теперь появилась возможность детским спортом всерьёз заняться. Случился разворот к детскому спорту? Стало ли больше соревнований, больше ли потрачено на экипировку детских команд, чем раньше?

— Ситуация, которая сегодня складывается в спорте в связи с санкциями, с недопуском россиян на международную арену, нас дополнительно мотивировала на развитие детско-юношеского спорта. Мы понимаем, что сейчас это одна из самых главных задач. Сегодня необходимо растить молодежь на примере старших коллег, чемпионов, чтобы юноши и юниоры выросли в таких же успешных спортсменов и превзошли их результаты. Акцент на детский спорт делался всегда, потому что в нашей отрасли нет развития и движения вперед без подрастающего поколения, без честолюбивых, голодных до побед новичков.

Сегодня внимание к детскому спорту ещё более пристальное. В рамках наших государственных учреждений значительно увеличилось финансирование этого направления — за последние пять лет оно выросло примерно в три раза. За этот период в Новосибирской области открыто восемь новых спортивных школ. Надо отметить, что региональное правительство большое внимание уделяет спорту. И не только в плане строительства и обновления объектов инфраструктуры, но и в плане спортивной подготовки. Это средства, выделяемые на экипировку, снаряжение, оборудование, выезды на соревнования (проезд, проживание, питание), для тех, спортсменов, кто уже серьёзно занимается в группах спортивной подготовки, начиная с учебно-тренировочного этапа, то есть с третьего-четвертого года обучения.

— Был ли урезан бюджет спорту в сравнении с допандемийными годами? Сколько выделено на этот год?

— Среди субъектов РФ, если не брать столичные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Московская область — «КС»), Новосибирская область входит в пятерку по количеству аккредитованных федераций и по финансированию отрасли. У нас на уровне региона аккредитованы 117 федераций — это четвертый показатель в стране по количеству поддерживаемых видов спорта. Финансирование отрасли неуклонно увеличивается в независимости от всех внешних факторов. В 2019 году на спортивные школы, команды мастеров, скажем так, без объектов строительства, было выделено чуть больше 2,5 млрд рублей. В 2024 году эта сумма составляет более 6,5 млрд рублей. Такой достойный бюджет позволяет маневрировать, смотреть, где есть какие потребности.

— В нескольких ведущих клубах Новосибирской области выступают высокооплачиваемые спортсмены из «недружественных» стран. На фоне порой неубедительных результатов некоторых команд и баснословных, по житейским меркам, гонораров, у многих возникает очевидный вопрос в целесообразности и, даже, этичности такой практики.

— Я считаю, что мы не должны уподобляться западным функционерам и искусственно вводить какие-то препоны, становиться закрытыми. Мы исповедуем противоположный подход, искренне веря в то, что в обозримом будущем международное спортивное сотрудничество полностью восстановится.

Если говорить о хоккее, то в Континентальной Хоккейной Лиге существует соответствующий регламент, есть лимит на легионеров. Если мы хотим конкурировать, ставить задачу команде по выходу в плей-офф, то необходимо соответствовать требованиям и уровню. И потом, посмотрите в «Сибири» играет сегодня три канадца, и они все — лидеры команды. Плюс это ещё огромный эффект для наших молодых хоккеистов играть вместе с представителями такой хоккейной школы. Это способствует росту мастерства и расширению спортивного кругозора.

И ещё один очень важный момент — это зрелищность, привлечение зрительского интереса. Когда к нам приезжают американские баскетболисты, они демонстрируют и другой стиль игры, тактические и психологические приемы. Всё это только украшает спорт, делает его вкуснее и насыщеннее.

— Какова ситуация с хоккейными коробками в городе? Сколько их? Кем обслуживаются? Приходится слышать жалобы по поводу их доступности.

— Коробки — зона ответственности муниципалитета. В Новосибирске муниципальное автономное учреждение «Стадион» занимается их эксплуатацией. В городе около ста хоккейных коробок. Это хорошее количество и оно прибавляется, в том числе Министерство спорта субсидирует мэрии города Новосибирска средства на модернизацию либо на постройку таких плоскостных сооружений.

Они функционируют при ТОСах, образовательных учреждениях, молодёжных центрах. На каждом на каждом таком объекте для массового спорта есть свой инструктор по месту жительства. Там должен обеспечиваться бесплатный доступ, за исключением тех периодов времени, когда проводятся организованные занятия для спортсменов. Потому что на таких открытых коробках спортивные школы тоже иногда тренируются. Если где-то что-то не эффективно функционирует, либо ограничен доступ для всех желающих, надо разбираться с каждым конкретным случаем.

— Расскажите о планах и перспективах развития физической культуры и спорта, строительства и реконструкции спортивных объектов в Новосибирской области в 2024 году. На фоне появившихся в СМИ заявлений спортивных руководителей о том, что возле «Сибирь-Арены» построят новый футбольный стадион, крытый стадион для хоккея с мячом, расскажите, есть уже конкретные планы по развитию на Горской спортивного кластера? И что с перспективами строительства новых стадионов для футбола и хоккея с мячом?

— Одна из главных задач на этот год, как и на прошлый, расширение плоскостной инфраструктуры в каждом муниципальном образовании. Это игровые площадки, тренажерные, площадки для сдачи норм ГТО. Чтобы иметь к 2030 году 70% населения, систематически занимающегося спортом, надо обеспечить людей местом для занятия. Учитывая пропускную способность этих плоскостных сооружений необходимо наполнить область достаточным их количеством.

На этот год по линии минстроя запланировано более миллиарда рублей на строительство пяти крупных спортивных объектов и около 30 площадок. Заканчиваем в этом году возведение плавательного бассейна и стадионов, которые были начаты в прошлом году. Это крытая хоккейная коробка в Венгерово, бассейн в Здвинске и стадионы в Сузуне, в Новосибирске в районе ОбьГЭС и в селе Красная Сибирь в Кочковском районе.

Активно обсуждаем планы строительства Центра единоборств, который в ближайшие несколько лет должен появиться в районе станции метро «Спортивная» по соседству с ледовой ареной. Учитывая традиции новосибирского хоккея с мячом и тенденции развития этого вида спорта, в ближайшей перспективе, надеюсь, перейдем к активной фазе обсуждения крытой площадки для русского хоккея.

Да, давно обсуждается вопрос по футбольному стадиону. Возможно, сегодня «Спартак» морально устарел, зато у нас есть прекрасный современный манеж «Заря». Когда наш футбольный клуб вернётся в ФНЛ, можно будет всерьёз думать о новом футбольном стадионе. Конечно, такому столичному городу, как Новосибирск, нужна современная футбольная арена вместимостью 12-15 тысяч зрителей.

— Вы ─ известный в прошлом спортсмен, тренер. Находите ли вы сейчас время на спорт? Бассейн, футбол, рыбалка, наконец?

— Сидячий образ жизни чиновника, конечно, требует занятий спортом хотя бы раз в неделю. Плюс 25-летняя карьера спортсмена и активного движения. Сейчас удается заниматься спортом реже, чем хотелось бы. Изредка плаваю: младший сын занимается плаванием, когда получается, хожу с ним в бассейн «Маяк». По субботам, опять же, если свободен, уже на протяжении 15 лет традиционно играю в мини-футбол с нашей командой пловцов-ветеранов. Порыбачить люблю.