Строители приступили к внутренней отделке здания новосибирской школы №54. Из-за аварийного состояния старое здание школы, построенное в середине 30-х годов, пришлось снести. Новое начали возводить в августе 2021 года. Власти обещают, что школа примет учеников уже в следующем учебном году.

Долгожданное строительство школы №54 в Центральном районе Новосибирска входит в завершающую стадию. Полностью готовы все четыре этажа здания, строители приступили к внутренним и внешним отделочным работам. 17 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание на строительной площадке новой школы и проконтролировал соблюдение графика работ.

«Это особенный объект. Хочу напомнить непростую историю школы. В свое время было принято решение о признании аварийным старого здания, его демонтаже и строительстве нового. Школу закрыли и приступили к разработке проекта нового здания. В связи с тем, что школа была расположена на ограниченной территории в существующей жилой застройке, разрабатывался индивидуальный проект. Он оказался удачным и в будущем может стать хорошим примером строительства учреждений в уже сложившихся микрорайонах Новосибирска, — отметил Анатолий Локоть. – Школа рассчитана на 250 человек в одну смену. Обучение будет проходит в две смены. Замечу, что образовательное учреждение очень востребовано, жители с нетерпением ждут его открытия».

Мэр напомнил, что похожих объектов в Новосибирске несколько. Так, сейчас ведется строительство школы №185 в Октябрьском районе и №57 в Дзержинском районе, где также из-за ограниченного пространства приходится применять нестандартные решения при проектировании зданий. По этой причине город при строительстве таких школ не может участвовать в федеральных проектах и получать финансирование из госказны. Поэтому при строительстве муниципалитету приходится добиваться областного софинансирования в дополнение к средствам городского бюджета.

Отметим, что на начало строительства школы №54 в 2021 году была составлена смета на сумму порядка 440 млн рублей. Однако, к сегодняшнему дню произошло объективное удорожание некоторых работ, поэтому власти города назначили экспертизу, призванную оценить изменения стоимости строительства.

Проектом предусмотрено строительство большого спортивного зала с раздевалками и санузлами, двух лестниц и двух лифтов. Также в школе будут большой актовый зал, столовая, горячий цех и просторные классы, отвечающие всем современным требованиям и школьным стандартам.

Под всей площадью здания, составляющей почти 10 тыс. кв. метров, запроектирован подвал с помещениями инженерно-технического назначения. Сдача объекта намечена на 2023 год, на сегодня уже завершаются работы по остеклению, монтажу энерго- и теплоснабжения, устройству вентиляции, водопровода и канализации. Изюминкой строения станет панорамное остекление рекреаций школы.

Также в настоящее время ведутся работы по чистовой отделке всех школьных помещений. Активно трудятся рабочие и на фасаде школы – монтируют утеплитель и декоративные панели.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике ЗАО РСУ-5 «НГС» Сергея Голубева, при строительстве возникли сложности с переносом теплотрассы, которая проходит транзитом через территорию школы. По нормам подобное не допускается, поэтому теплотрассу пришлось выносить за пределы участка. Это вызвало необходимость уладить с жителями ближайших домов вопрос по работам на месте парковочных карманов, расположенных рядом с территорией школы. На сегодня все спорные моменты уже улажены, проходят последние согласования с жильцами, после чего строители смогут продолжить работы по благоустройству школьного участка.

«Мы справились со всеми сложностями. В данный момент «коробка» здания уже полностью выполнена, установлен тепловой контур, мы перешли к этапу чистовой отделки. Всё отлично, скоро будем ленточку разрезать. Думаю, летом будем готовы к открытию», — пообещал Сергей Голубев.

Дополнительным «вызовом» для строителей, по его словам, стало то, что часть работ по бетону в прошлом году пришлось проводить в морозы, чтобы не сорвать сроки. Поэтому рабочим пришлось как следует постараться, обеспечивая необходимый прогрев материалов. Но в итоге и с этой задачей удалось справиться.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также подчеркнул, что строительство школы №54 в Центральном районе подходит к своему финальному этапу, и власти уже договорились с подрядчиком о необходимости ввода в эксплуатацию и открытии школы к следующему учебному году.

Это означает, что жители одного из самых густонаселенных районов Новосибирска, наконец-то, получат столь долгожданную школу. Ведь длительное время живущие здесь ребята были вынуждены посещать отдалённые учебные заведения, которые и так достаточно уплотнены. Теперь, если всё пойдёт по плану, то есть высокая вероятность того, что уже 1 сентября 2023 года новая современная школа №54 откроет для детей свои двери.