Ближайшее будущее телевидения: посмотрим на Восток

Западное кино и сериалы уже почти покинули Россию, но свято место пусто не бывает… На смену улетевшим Бэтменам и Халкам в очередь к нашим сердцам и голубым экранам уже выстраиваются новые герои. Кто они и откуда?

Неделю назад в Москве прошел отраслевой форум «Рынок телевизионного и цифрового контента World Content Market–2022». Казалось бы, так себе информповод и событие далекое от сферы повседневных интересов среднестатистического жителя Красноярска, Новосибирска или Томска. Но это только на первый взгляд.

Среднестатистический досуг за просмотром чего-нибудь интересного пока еще никто не запрещал и не отменял. При этом традиционное сетование на то, что «посмотреть как обычно нечего», актуализируется в текущий момент как для тех, кто ищет передышки от боевого информационного шторма, так и для тех, кто за либеральные годы изрядно подсел на голливуды, нетфликсы, евроспорты и иже с ними.

Эти размышления о том, что предлагают посмотреть сегодня, что предложат завтра и есть ли там свобода выбора.

Конечно, свобода выбора категория философская. Своим детям на их «нечего посмотреть» всегда говорю «пойди почитай». Тоже свобода, но выбор невелик. Почти как сегодня на общедоступном телевидении – главные федеральные каналы в большую часть времени суток мало чем отличаются как друг от друга, так и от еще нескольких близких им по жанру круглосуточного экстремально-эмоционального политического ток-шоу. Порой кажется, что в останкинских студиях сегодня адреналина и нерва больше, чем на линии боевого соприкосновения. Да и жанр этих шоу скорее радийный, нежели визуальный – картинка то одинаковая. И по моим личным ощущениям, без картинки этот жанр воспринимается даже лучше.

Справедливости ради надо сказать, что общедоступный телевизионный пакет (где 20 обязательных бесплатных телеканалов) еще не превратился в подобие советского универмага с дефицитом более половины ассортимента, но уже и перестал быть гипермаркетом разнообразных форматов и жанров. Благодаря апологетам развлекательного телевидения, СТС и ТНТ, ещё есть возможность попробовать переключить своё мировосприятие с минора на мажор нажатием одной кнопки пульта ДУ. Но и здесь всё больше повторов и всё меньше премьер. Тем более, что премьеры теперь в общий доступ попадают через «право первой ночи» платных интернет-сервисов и онлайн кинотеатров.

К слову, об интернете и его фатальной роли в судьбе классического линейного телевещания. Телевидение сегодня переживает глобальный кризис и как способ доставки контента в регионах с высокой концентрацией населения, и как самостоятельная экономическая модель. За доставку любого контента в любой момент времени и на любую территорию сегодня отвечает интернет. А смартфон уже давно заменил не только камеру, но и, во многих случаях, дорогостоящую ПТС (передвижную телевизионную станцию), предназначенную для организации прямых трансляций.

Интернет же собственно похоронил и экономический базис телевидения. Деформация рекламного рынка и его переориентация на интернет, начавшаяся еще в допандемийные годы, ускорилась во время локдауна и гиперболизировалась в 2022-м. Сегодня, если и позволительно говорить о какой-либо эффективности телевидения, так только об идеологической, что тоже сомнительно в отношении определенных социальных групп. Позволить себе телевидение в чистом виде теперь может только государство. И вот, в одних странах мира государство берет на себя роль гаранта сохранения сетевой региональной телевещательной модели, а в других, как у нас, гарантирует работу и существование только нескольких центральных каналов.

С тем, что и почему предлагают посмотреть, худо-бедно разобрались. А вот с тем, что предложат завтра, как раз и поможет разобраться тот самый «Рынок телевизионного и цифрового контента World Content Market–2022». Кстати, слово World в названии нынче выглядит не вполне уместным. Наш World в последнее время уже не такой глобальный, а исторический разворот на восток происходит и в потреблении визуального контента. Из национальных павильонов на этой выставке, вполне в духе времени, павильоны Индии, Китая и, уж совсем как-то по-исторически, Персидский павильон.

Из чего делаем выводы, что завтра нам предложат посмотреть кино и сериалы из Китая, Индии, Ирана, а также из Турции и Кореи (они тоже участвуют в форуме, только онлайн). И в общем то не беда. Индийское кино любимо в народе еще со времен семьи Капур. Китайские кунг-фу боевики – с конца прошлого века. Мода на корейские сериалы – мировой тренд. Турция – наш хаб не только газовый, но и аудиовизуальный, их сериалы уже не первый год стучатся в нашу вселенную как с рекламных билбордов, так и из федеральной сетки вещания нескольких телеканалов. Иран, и подавно, – один из признанных мировых лидеров фестивального кино последних лет. В общем не беда, но выбор не велик. Вчера смотрели на Запад, а завтра посмотрим на Восток.

Ну, а по моим личным ощущениям, в последнее время растет запрос не на новое, а на старое кино. Картинка там не яркая, а темы – вечные. На этом всё. Пойду заставлю детей читать Достоевского, а сам пересмотрю «Иваново детство», или в окно посмотрю, там сегодня такой закат огненный.