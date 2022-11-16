Квартиры в Новосибирске в 2022 году подорожали почти на 10 %

По данным агентства недвижимости «Жилфонд», с января по октябрь 2022 года медианная цена сделок на квартиры в Новосибирске увеличилась на 9,7%. В октябре текущего года она составила 98,1 тысяч рублей за квадратный метр.

Как сообщает агентство, больше всего за этот период подорожали однокомнатные квартиры – на 11 %, двухкомнатные выросли в цене на 6,9%, трехкомнатные – на 3,9%. В октябре рост цен на квартиры по сделкам, проведённым «Жилфондом» в Новосибирске, составил 2,5% по сравнению с сентябрём.

В октябре 2022 года наиболее высокие цены на квартиры зафиксированы в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска. Медианная стоимость квадратного метра там составила 124,1 и 118,1 тыс. руб., соответственно. Самые дешёвые квартиры продавались в Кировском районе – 88,9 тыс. руб.

Медианная цена считается следующим образом: все объекты жилой недвижимости в выборке выстраиваются по стоимости, а потом берется цена среднего объекта. В этом случае половина объектов недвижимости будет стоить больше медианной цены, а половина меньше.

Между тем, по словам брокера агентства недвижимости «Жилфонд» Михаила Чайко, до конца года будет наблюдаться медленный рост или стабилизация цен. «Стоимость недвижимости в 2023 году будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, но бурного роста, как в 2021 году, ожидать точно не стоит», – отмечает брокер.

Напомним, в октябре утверждено положение о приаэродромной территории в районе старого городского аэропорта. Оно позволит новосибирским застройщикам осваивать правобережную часть города. Также «Континент Сибирь» рассказывал, где купить квартиру вблизи центра Новосибирска и одновременно быть ближе к природе.