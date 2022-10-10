Как сообщил минстрой Новосибирской области, правительству региона удалось снизить ограничения застройки приаэродромной территории аэродрома «Гвардейский». Это стало возможным после того, как региональным правительством был согласован проект данной территории, теперь документ утвержден приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Утверждение положения о приаэродромной территории в районе старого городского аэропорта – это знаковое для Новосибирска решение. Оно позволит застройщикам осваивать правобережную часть города. Ранее из-за того, что границы санитарно-защитной зоны аэродрома «Гвардейский» установлены не были, требовалось согласовать с Росгвардией, которая эксплуатирует аэродром, возведение всех объектов капитального строительства, вне зависимости от их высоты, в том числе индивидуальные жилые дома, подземные сооружения, линейные объекты, социальные объекты и жилые высотные дома. Разрешения на строительство, выданные до 2017 года, приходилось отстаивать в суде.

По словам и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, ситуация находилась на постоянном контроле регионального минстроя. В этом году ее удалось решить. После согласования и утверждения проекта приаэродромной территории аэродрома «Гвардейский» сведения о ее границах внесены в единый государственный реестр недвижимости. Таким образом, стали четко обозначены требования по высоте и типу строящихся объектов в границах данной территории.

«С момента внесения данных в ЕГРН, дополнительных согласований с аэродромом для получения разрешения на строительство не требуется. Сегодня снижение ограничений и упрощение процедур в сфере строительства – одна из основных задач, мы идем навстречу строителям, сокращая сроки оформления документов и снимая ограничения по ряду направлений. Достигнутые договоренности с руководством Росгвардии и решение вопроса с аэродромом «Гвардейский» – хороший тому пример, это очень важное событие, к которому мы шли почти три года», – цитирует Алексея Колмакова пресс-служба минстроя Новосибирской области.

Напомним, Новосибирск вошел в число 40 с небольшим городов, развитию которых стали угрожать аэропорты. В конце января 2021 года мэрия Новосибирска только в суде сумела доказать свое право выдавать разрешения на строительство в районе старого городского аэропорта.