Экс-прокурор Бердска занял руководящий пост в прокуратуре Херсонской области

Бывший прокурор Бердска Новосибирской области Андрей Кузнецов назначен исполняющим обязанности заместителя прокурора Херсонской области. Соответствующее решение принял генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Исполняющих обязанностей прокуроров Херсонской и Запорожской области генпрокурор России назначил в конце рабочей недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Экс-прокурор Бердска Андрей Кузнецов стал и.о. заместителя прокурора Херсонской области.

И.о прокурора Херсонской области назначен Андрей Петров, и.о. его первого заместителя – Павел Зернов. В Запорожской области и.о. прокурора стал Кирилл Осипчук, и.о. первого заместителя прокурора – Дмитрий Загоруйко, и.о. заместителя прокурора – Александр Спицын.

Приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в системе прокуратуры России Игорь Краснов подписал в ноябре.

Андрей Кузнецов занимал должность прокурора Бердска с 1 июня 2021 года, до этого с 2014 года возглавлял прокуратуру Новосибирского района Новосибирской области. Он родился в 1982 году, окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция» и имеет знак отличия «За верность закону» третьей степени. В органах прокуратуры Кузнецов работает с 2003 года.