Томские и новосибирские ученые разработают станцию для СКИФ за 1,15 млрд рублей

Институт катализа СО РАН заключил с Томским политехническим университетом контракт на разработку станции для СКИФ для изучения микро- и нанообъектов. Стоимость работ оценивается в 1,15 млрд рублей.

Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН заключил контракт с Томским политехническим университетом на разработку и создание станции «Микрофокус» для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), которая позволит исследовать микрообъекты размером вдвое меньше толщины человеческого волоса.

Партнерами ТПУ в создании научно-экспериментального оборудования станции стали Новосибирский государственный технический университет, Институт физики микроструктур РАН и Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН.

Основная тематика станции — изучение сверхмалых объектов (микро и нано- уровень). На этой станции будет задействован такой параметр СКИФ, который позволяет причислять его к поколению 4+ — рекордно яркий электронный пучок.

«Создание СКИФ в Новосибирске — вызов для российского научного сообщества и площадка мегасайнс, не имеющая аналогов в мире. Для нас участие в проекте — большая честь и ответственность. Томский политех взаимодействует с коллегами из проекта СКИФ и прорабатывает тему синхротронных методов более двух лет. ТПУ имеет большой опыт по рентгеновскому инжинирингу, управлению синхротронными и импульсными пучками. В самое ближайшее время завершатся работы по эскизному проектированию будущей установки и созданию прототипа образца — компьютерной модели с высокой детализацией», — приводятся слова ректора ТПУ, члена научно-координационного совета СКИФ Дмитрия Седнева в сообщении ЦКП «СКИФ».

На станции будут использоваться такие методы, как рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями.

Исследования, которые будут проводиться на станции, носят прикладной и фундаментальный характер. Так, исследование металлов платиновой группы на станции «Микрофокус» необходимо для понимания процессов формирования мантии Земли и для оценки перспективности рудных месторождений.

Напомним, что ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Для установки строится комплекс зданий и сооружений общей площадью 86,8 тыс. кв.м. и строительным объемом 647 тыс. куб. м., обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Стоимость всего проекта оценивается в 47 млрд рублей.