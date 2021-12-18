Проектный институт «Росатома» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектную документацию ЦКП «СКИФ» рядом с наукоградом Кольцово Новосибирской области. Это позволит начать основные строительно-монтажные работы на объекте.

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), которую разработал Центральный проектно-технологический институт (ЦПТИ) «Росатома». Также в рамках государственной экспертизы проектно-сметной документации подтверждена достоверность определения сметной стоимости объекта. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба «ТВЭЛ» (топливная компания «Росатома»).

Генеральным проектировщиком ЦКП «СКИФ» ЦПТИ «Росатома» был определен в марте 2020 года распоряжением правительства РФ. Получение АО «ЦПТИ» положительного заключения Главгосэкспертизы позволит приступить к следующим шагам реализации проекта «СКИФ» – разработке рабочей документации и началу основных строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства.

По условиям госконтракта АО «ЦПТИ» разработало проектную документацию на 27 зданий и сооружений ЦКП «СКИФ» общей площадью 86 800 кв. м и строительным объемом 647 000 куб. м, включая основные здания ускорительно-накопительного комплекса – здание инжектора, накопителя и экспериментальные станции. В рамках проекта ЦПТИ также разработал цифровую информационную модель (BIM-модель). Эта модель в дальнейшем будет сопровождать весь жизненный цикл объекта – от начала строительства и до вывода объекта из эксплуатации.

«Мы успешно завершили проектирование Центра коллективного пользования «СКИФ» – уникального технически сложного объекта использования атомной энергии. Без преувеличения скажу, что никто в России за последние 30 лет с нуля не создавал аналогичные научные центры «мегасайенс» мирового значения. Проект создавался с применением передовых технологий, в том числе цифрового информационного моделирования. Архитектурный облик объекта мы долго и тщательно прорабатывали, учитывая все пожелания заказчика. Поэтому у нас получилось сделать «СКИФ» не только эстетически привлекательным, но и самым технологичным. Безусловно, это большая ответственность и гордость быть причастными к мировой науке. На старте проектирования ЦКП «СКИФ» мы сформировали сильную команду и готовы принять участие в проектировании источников синхротронного излучения следующих поколений», – цитирует генерального директора АО «ЦПТИ» Михаила Тарасова пресс-служба «ТВЭЛ».

Официальный старт начала строительства ЦКП «СКИФ» был дан этим летом. На днях депутат Госдумы РФ Александр Жуков рассказал, сколько денег будет выделено на строительство ускорительного комплекса в следующем году. Завершение работ по строительству ЦКП «СКИФ» запланировано на 2023 год, срок сдачи всего объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

«СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 м. Уникальный научный комплекс с рекордным на сегодняшний день эммитансом в 75 пм∙рад – с самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения – станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире.