10 ноября – Всемирный день качества. Его инициатором является Европейская организация качества при поддержке ООН. Большой вклад в создание качественных товаров и услуг вносят и новосибирские стандартизаторы, сертификаторы и испытатели.

Эксперт и профессионал отрасли, руководитель группы кампаний «Центр экспертиз и оценки соответствия», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Кулинич убежден: в сегодняшних непростых условиях непрерывное повышение качества продукции и услуг — одна из составляющих устойчивого развития общества и государства. Вектор экономической политики правительства РФ направлен на максимально эффективное использование имеющегося потенциала, прежде всего, промышленных предприятий и связанной с ними инфраструктуры, а потому вопросы стандартизации и экспертизы как показатели качества приобретают особенно важное значение.

Например, импортозамещение в условиях санкций стало отличной возможностью заявить о себе предприятиям, которые производят качественную продукцию и давно мечтали занять свою нишу. Однако, чтобы эту продукцию вывести на рынок, производителю необходимо подтвердить её соответствие требованиям качества и безопасности. В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, любой отрасли, становится конкурентным преимуществом участника экономический отношений. А потому сегодняшний праздник касается и производителей продукции, да и каждого человека. Ведь понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством нашей жизни: а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека. Это не только о безопасность товаров для человека и среды его жизни, но степень удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей, то есть – каждого из нас.

«Содействие бизнесу в обеспечении надежности деятельности, помощь гражданам в получении качественных товаров и услуг, в том числе восстановление справедливости при нарушении прав потребителей – это по сути социальная миссия группы кампаний «Центр экспертиз и оценки соответствия», которую я возглавляю. А профессионализм, надежность, комплексность и удобство оказания услуг обеспечивают высокое качество работы в этой ответственной и важной для каждого сфере без преувеличения государственной важности! – отметил Александр Кулинич.

– Сегодня, во Всемирный день качества хочу поздравить всех коллег и партнёров, причастных к процессам разработки стандартов и контроля качества в самых разных сферах экономики. И отметить, что для меня качество – это еще и вопрос доверия. Репутация строится на доверии. Доверие – это награда, заработанная тяжелым многолетним трудом.

А потому сегодня я хочу отметить роль, которую каждый сотрудник играет в создании и поддержании доверия для всех заинтересованных сторон: клиентов, поставщиков, партнеров, регулирующих органов, значимость работы всех тех, кто ежедневно обеспечивает эффективность нашей деятельности. Мы строим качественный мир вместе. Спасибо, уважаемые коллеги!»

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