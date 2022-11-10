Назначен новый мэр Кемерова

Исполняющий обязанности мэра города Кемерово Дмитрий Анисимов избавился от приставки «и.о». Депутаты горсовета Кемерова единогласно поддержали его кандидатуру на пост главы города.



10 ноября состоялось внеочередное заседание кемеровского городского совета народных депутатов. Его участники единогласно избрали на должность сити-менеджера первого вице-мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, который исполнял обязанности главы города после перехода Ильи Середюка в областное правительства. На заседании присутствовало 35 из 36 депутатов.



«10 ноября на заседании кемеровского городского совета народных депутатов представил программу развития нашего города на ближайшие пять лет. Депутаты поддержали мою кандидатуру на пост главы города Кемерово. Высоко ценю доверие и хорошо понимаю ответственность перед жителями города. Всем вместе нам предстоит заниматься сложными вопросами. Уверен, мы справимся, потому что любим Кемерово», — отметил в своих аккаунтах в социальных сетях Дмитрий Анисимов.

Напомним, что Дмитрий Анисимов 6 лет проработал в городской администрации, из них более четырех лет курировал жилищное строительство и благоустройство в качестве первого заместителя главы города. Сразу после окончания кемеровского политеха по строительной специальности Дмитрий Анисимов был назначен директором ООО «Кузнецкий уголь», занимающимся продажей горюче-смазочных материалов.

По данным Rusprofile, директорами ООО «Кузнецкий уголь» в разное время числились Дмитрий Викторович Анисимов и Виктор Фёдорович Анисимов. С 17 октября 2022 года компанию возглавляет Татьяна Николаевна Анисимова. Учредителями компании являются Татьяна Анисимова (80%) и ООО «Эко Групп» (20%). ООО «Эко Групп» в свою очередь принадлежит в равных долях Виктору и Татьяне Анисимовым. В 2021 году совокупная выручка ООО «Кузнецкий уголь» составила 1,6 млн рублей. Если в 2020 году компания не принесла прибыли, то уже в 2021 году компания, по информации Rusprofile, работала в убыток — на 17 тысяч рублей. Стоимость организации оценивается в 2 млн рублей.

Напомним, что на выборах 2021 года «Единая Россия» года получила в Кемерове около 73% голосов.

Ранее 20 сентября депутаты приняли отставку бывшего главы города Ильи Середюка в связи с его переходом на должность председателя правительства Кузбасса.